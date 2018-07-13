Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам двустороннего саммита

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал журналистам, что главы России и США проведут итоговую пресс-конференцию по итогам двустороннего саммита, который пройдёт 16 июля в Хельсинки.

По словам представителя Кремля, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. А вот заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео – глава Госдепа США – рассказал, о чём в первую очередь будут говорить Владимир Путин и Дональд Трамп. По его словам, главными темами переговоров станут ситуации в Сирии и на Украине

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.