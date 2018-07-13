Он сделал это снова

Времена, когда между Великобританией и ее бывшими колониями в Новом Свете, существовали особые отношения, похоже, безвозвратно уходят в прошлое. Конечно, процесс начался не при Трампе, но нынешний глава Белого дома, следует отдать ему должное, внес в него более чем весомую лепту. Он раз за разом подчеркивает, что Лондону не стоит рассчитывать на какие-то преимущества, которые вытекали раньше из особых отношений.

Американского президента не без оснований упрекают в дефиците хороших манер. Этот дефицит хорошо просматривается и в отношениях между Вашингтоном и Лондоном. Глава Белого дома ведет себя с британским коллегой не как с лидером дружественного государства, в течение почти двух с половиной столетий бывшего ближайшим союзником Америки и безоговорочно поддерживавшего ее в самых авантюрных начинаниях, а как с бедным родственником. Достаточно вспомнить, как он отказался встречаться с Терезой Мей тет-а-тет на недавнем саммите G7 в Канаде. Не лучше повел он себя даже в гостях, наверное, забыв, что гость обязан вести себя с хозяином подчеркнуто вежливо. Отношение Трампа к британскому лидеру, которая не пользуется особой популярностью дома, возмутило даже недолюбливающих ее британских парламентариев.

В интервью таблоиду Sun Трамп похвалил бывшего главу Форин Офиса Бориса Джонсона и, как обычно, без излишних дипломатических тонкостей заявив, что из него получится отличный премьер-министр. Причина такой любви к эпатажному британскому политику не только в имеющей место определенной схожести их характеров и манер поведения, но и в том, что она Мей не последовала его совету относительно выхода из Евросоюза.

Причем, о заявлениях Трампа относительно того, как Тереза Мей «убивает» торговое соглашение своим мягким брекситом, и о том, каким отличным премьер-министром Великобритании будет этот «талантливый парень» Джонсон, который сменит на этом посту, естественно, миссис Мей, стало известно в четверг вечером, когда британский премьер заявила на ужине в честь высокого американского гостя, что ее политика создает «беспрецедентные возможности» для заключения соглашения о свободной торговле между США и Британией.