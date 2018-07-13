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Москва, 13.07.2018

Трамп передал Терезе Мэй «черную метку»

«Expert Online» 2018
  • Трамп передал Терезе Мэй «черную метку»
Matt Dunham / Pool

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что американскую сторону не устраивает мягкий вариант выхода страны из ЕС, сообщает газета Sun. Отмечается, что глава США сказал, что этот вариант «убьет» будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном.

Как прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik эксперт по международным вопросам, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский, «Лондону очень сложно будет усидеть на двух стульях», если речь идет о подготовке данного документа с США.

«Одновременно остаться в прочных экономических отношениях с ЕС и заключить договор с США  - невозможно. Трамп был бы больше заинтересован в жестком Brexit – это создало бы лишнее напряжение в Европе, и можно было бы говорить о полноценном выходе Великобритании из ЕС», - рассказал эксперт, который уверен, что главная цель Трампа в этой ситуации – ослабить Европу. При этом Трамп ранее пожаловался, что «Тереза Мэй его не послушала».

Помимо этого Офицеров-Бельский считает плохим сигналом для Мэй восхваление Трампом недавно ушедшего в отставку с поста главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который по заявлению американского президента, стал бы «отличным» премьер-министром.  

«Это можно расценивать не просто как шутку, а как "черную метку", как сигнал английским консерваторам, что США поддержат их в том случае, если они взбунтуются против Терезы Мэй», - продолжил эксперт.

Офицеров-Бельский напоминает, что Джонсон и Мэй находились долгое время в «жестком соперничестве» и уход в отставку Бориса Джонсона это «не поражение, а подготовка к усилению борьбы» на фоне потери позиций Мэй.

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