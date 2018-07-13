Трамп рассказал, почему ухудшились отношения между РФ и США

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил, что отношения Москвы и Вашингтона могли бы быть гораздо лучше.

Однако их развитию очень повредила «охота на ведьм», передаёт РИА Новости.

«Я назову это подстроенной охотой на ведьм. Это очень серьезно ударило по нам и нашим отношениям с Россией», - отметил Трамп.

При этом глава Белого дома выразил надежду, что у него сложатся хорошие отношения с Владимиром Путиным, если лидеры «проведут время вместе».

Ранее сообщалось, что главы России и США проведут итоговую пресс-конференцию по итогам двустороннего саммита, который пройдёт 16 июля в Хельсинки.

Напомним, Майк Помпео – глава Госдепа США – рассказал, о чём в первую очередь будут говорить Путин и Трамп. По его словам, главными темами переговоров станут ситуации в Сирии и на Украине.

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.