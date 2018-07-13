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Москва, 13.07.2018

Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму

«Expert Online» 2018
  • Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
РИА новости

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что «тщательно» обсудил с Дональдом Трампом предстоящую встречу американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт украинского главы.

Отмечается, что Порошенко встретился с Трампом  на саммите НАТО в Бельгии. По словам украинского президента, в разговоре с Трампом была «абсолютная необходимость» перед саммитом Россия–США в Хельсинки. Ходом переговоров Порошенко остался «полностью удовлетворен». Он также сообщил, что обсудил с Трампом территориальную принадлежность Крыма.

Как сообщил Порошенко, Трамп поддерживает в этом вопросе мировое сообщество.

«Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии», — сообщил Порошенко.

В ходе встречи стран членов НАТО в Бельгии, некоторые западные СМИ сообщали, что Трамп отказался встречаться с Порошенко. Также ранее глава США в ответ на вопрос о признании Крыма российским, заявил: «Посмотрим».

Крым воссоединился с Россией после всенародного референдума в марте 2014 года. Тогда за этот шаг проголосовало более 98% населения полуострова.

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