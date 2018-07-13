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Москва, 13.07.2018

Украинский министр напал на депутата Верховной Рады

«Expert Online» 2018

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик напал с кулаками на депутата Верховной Рады «незалежной» Сергея Шахова.

Инцидент произошёл сегодня утром в Киеве. Видео, на котором запечатлён момент нападения, опубликовал на своей странице в Facebook сам Шахов.

12 июля в центре украинской столицы собрались шахтёры, которые требуют выплаты задолженности по зарплате. Утром 13 июля они продолжили митинг. К протестующим вышел глава министерства.

При этом среди протестующих был депутат парламента «незалежной» от партии «Воля народа» Сергей Шахов. Парламентарий обрушился с критикой на Насалика за его «игнорирование» требований шахтёров, после чего передал микрофон главе ведомства и попросил объясниться.

В ходе словесной перепалки депутат попытался вырвать микрофон у министра, который не долго думая набросился с кулаками на депутата. Лишь благодаря сотрудникам полиции драку удалось предотвратить.

Ранее сообщалось, что в начале июля шахтёры перекрыли международную трассу во Львовской области. Кроме того, около полусотни горняков устроили забастовку у села Воля-Высоцкая. Также шахтёры государственного предприятия «Львовуголь» пришли к областной администрации, чтобы согласовать вопрос выплаты зарплат.

Напомним, 19 июня в Киеве прошёл крупный митинг шахтёров, которые настаивали на надлежащем финансировании угольной отрасли. Организации акции заявляли, что сумма задолженности по зарплатам составляет 61,1 млн гривен (28,9 млн долл.).

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