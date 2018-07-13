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Москва, 13.07.2018

Уникальное явление: затмение солнца суперлуной произойдет в пятницу 13

«Expert Online» 2018
  • Уникальное явление: затмение солнца суперлуной произойдет в пятницу 13
meditation-portal.com

Сегодня спутник Земли сблизится с нашей планетой на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние и на непродолжительное время заслонит часть Солнца, сообщила пресс-служба Московского планетария.

«13 июля 2018 г. произойдет новолуние и частное затмение Солнца с видимостью в Антарктиде и Австралии. Луна закроет одну третью часть Солнца», — говорится в сообщении планетария.

Уточняется, что на территории России, а также во всем Северном полушарии планеты феномен разглядеть будет невозможно.

Ученые сообщают, что «событие начнется в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой». В момент затмения Солнце будет находиться в созвездии Близнецы.

Явление произойдет во время суперлуния – совпадения полнолуния или новолуния с нахождением Луны в перигее, то есть на минимальном удалении от Земли.

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