В ФИФА назвали ЧМ-2018 лучшим в истории

Лучшим в истории проведения турнира назвал московский чемпионат мира по футболу президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал», - цитирует «Р-Спорт» слова спортивного чиновника, сказанные им на пресс-конференции, посвященной первенству планеты по футболу.

Инфантино поблагодарил всех, «кто имел отношение к проведению и подготовке турнира»: «русский народ и всю Россию, а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС».

«Я благодарю всех тех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира — волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира», — продолжил глава ФИФА. Инфантино также отметил, что этот турнир изменил восприятие России во всем мире.

Напомним, мировое первенство по футболу стартовало 14 июня и проходит в 11 российских городах. Матч – закрытие между сборными Франции и Хорватии, - финал чемпионата, пройдет 15 июля на московской спортивной арене «Лужники».