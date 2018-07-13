В Минэнерго РФ раскрыли причины скачка цен не бензин

Как заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации глава Минэнерго России Александр Новак, цены на бензин в стране скакнули вверх из-за отвязки рубля от нефти и внепланового повышения акцизов.

«Предпринимаемые меры уже дали результат: с начала июня розничные цены на бензин перестали расти, оптовые цены снизились. Минэнерго совместно с ФАС внимательно следит за ситуацией», - рассказал Новак, указывая на розничную заморозку цен.

Его выводы подтвердили и в Минэкономразвития России, сообщив, что в июне темп роста цен снизился до 2,1 % с 5,6% в мае. Как говорится в бюллетене «Картина инфляции», результаты были достигнуты благодаря реализации мер по стабилизации ценовой̆ ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ранее, сообщалось, что в результате «контрольных закупок» на российских АЗС, были вскрыты массовые махинации с топливом.