Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 13.07.2018

В Минэнерго РФ раскрыли причины скачка цен не бензин

«Expert Online» 2018

Как заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации глава Минэнерго России Александр Новак, цены на бензин в стране скакнули вверх из-за отвязки рубля от нефти и внепланового повышения акцизов.

«Предпринимаемые меры уже дали результат: с начала июня розничные цены на бензин перестали расти, оптовые цены снизились. Минэнерго совместно с ФАС внимательно следит за ситуацией», - рассказал Новак, указывая на розничную заморозку цен.

Его выводы подтвердили и в Минэкономразвития России, сообщив, что в июне темп роста цен снизился до 2,1 % с 5,6% в мае. Как говорится в бюллетене «Картина инфляции», результаты были достигнуты благодаря реализации мер по стабилизации ценовой̆ ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ранее, сообщалось, что в результате «контрольных закупок» на российских АЗС, были вскрыты массовые махинации с топливом.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
    2. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    3. Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море
      Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море