В США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента

Большое жюри США предъявило обвинение 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы американского президента. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

По словам заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации, сообщает официальный сайт Министерства юстиции США

В свою очередь Reuters уточняет, что обвиняемые якобы причастны к взлому компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США

Имена обвиняемых пока не называются.