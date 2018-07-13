Великобритания и США заключат соглашение о свободной торговле после Brexit

Глава британского Кабмина Тереза Мэй подтвердила, что рассчитывает заключить с США соглашение о свободной торговле после Brexit.



По её словам, США и Великобритания много лет стоят плечом к плечу, и будут демонстрировать это в дальнейшем через торговые соглашения, передаёт РИА Новости.

При этом она ещё раз подчеркнула, что предложенный ею план будущих отношений Великобритании и ЕС после Brexit позволяет выполнить волю британского народа, проголосовавшего за выход из Евросоюза, но сохранить тесные связи с ЕС и позволить Соединенному Королевству заключать соглашения о свободной торговле с другими странами.

Мэй также отметила, что они с Трампом провели «превосходные переговоры» и намерены работать над углублением двусторонних отношений.