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Москва, 15.07.2018

Колодцы: виды, типы, особенности конструкции

«Expert Online» 2018

Исходя из размещения водоносного слоя, колодцы делятся на шахтные и ключевые. Если водоносный слой залегает на глубине до двадцати метров, то возводятся шахтные колодцы, имеющие поперечное сечение шахты от восьмидесяти сантиметров до полутора метров.

Главные элементы шахтного колодца – ствол и оголовок. Чтобы обеспечить удобство использования конструкции, высота оголовка не должна быть больше одного метра. Вода накапливается и хранится в шахте. Высота водоприемника составляет от семидесяти пяти сантиметров до двух метров. При малой мощности водоносного слоя и незначительном объеме поступающей в колодец воды шахту выполняют расширенной или возводят колодец с зумпфом – самой нижней частью шахты, находящейся ниже, чем водоупорный горизонт.

Если водоносный слой выходит на поверхность, то компанией http://колодцы-под-ключ.москва производится строительство ключевого колодца. В некоторых случаях на пути водоносной жилы попадается водоупорный пласт, что приводит к ее выходу на поверхность в виде ключей. В тех случаях, когда она выходит на поверхность на ровной низине с напором, ключ является восходящим. При медленном стекании воды без напора по склону ключ является нисходящим.

Преимущества ключевых колодцев перед шахтными заключаются в простоте и экономичности. Особенности их конструкция определяются тем, как каких ключах они возводятся – восходящих или нисходящих. В первом случае в месте, где струя ключа выходит на поверхность, сначала производится разравнивание строительной площадки. Она может быть квадратной со сторонами длиной один метр или круглой с диаметром такой же длины. По площади строящегося колодца удаляется верхний слой земли, выполняется некоторое заглубление грунта, в которое устанавливается деревянный или бетонный сруб, при этом производится укрепление а стенок колодца при помощи камня или кирпича. Чтобы предотвратить просачивание воды в зазоры, имеющиеся между стенками углубления в почве и стенками сруба, их замазывают слоем жирной глины толщиной не меньше двадцати сантиметров, а сверху глину посыпают гравием или щебнем. Кроме того, ее можно заложить натуральным камнем.

В воде нисходящего ключа нередко присутствуют частички ила, почвы, песка, и т. д. По этой причине в срубе возведенного на таком ключе колодца обязательно следует сделать перегородку для фильтрации с гравием или щебнем. В точке выхода нисходящего ключа на поверхность почвы производится выравнивание участка площадью примерно один квадратный метр. Затем осуществляется углубление почвы, в котором ставится сруб. Имеющиеся между стенками углубления почвы и стенками сруба зазоры замазываются слоем жирной глины. Сначала дно колодца мажется глиной, а потом покрывается кирпичом, бетоном или камнем. На дно насыпается слой щебня, песка или гальки, на который сверху ставится перегородка с отверстиями.

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