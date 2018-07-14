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Москва, 15.07.2018

Особенности изготовления монет и медалей

«Expert Online» 2018

Первые монеты стали чеканиться приблизительно в шестом веке до нашей эры. За время существования технологии изготовления монет и медалей она претерпела множество изменений.

Поначалу эта работа выполнялась вручную, но в настоящее время производится при помощи автоматов. Основной объем продукции монетных дворов сейчас изготавливается на чеканочных станках с использованием холодной штамповки, которая обеспечивает возможность производить металлические монеты сложных конфигураций давлением. Этот метод имеет ряд преимуществ перед горячей штамповкой: нет нужды в нагревании металла, отсутствует окисление, не происходит образования окалин, отчеканенные монеты имеют точные размеры и характеризуются низкой шероховатостью.

Штамповка холодным методом характеризуется намного большей практичностью и удобством, чем обработка резанием: из-за отсутствия стружки металла существенно снижается расход материала и сокращаются производственные затраты труда, что обеспечивает более высокую эффективность производства. В то же время холодная штамповка повышает прочность металла, обеспечивая возможность использовать намного меньшее количество материала, выпускать еще более износоустойчивые и легкие монеты.

Использование компьютерных и других современных технологий обеспечивает возможность изготовления монет https://znak-master.ru/ чрезвычайно высокого качества и реализации любых замыслов художников.

Благодаря развитию технологий и росту доступности новейшего оборудования количество отчеканенных частными мастерскими монет также заметно выросло. Начали выпускаться копии монет чрезвычайно высокого качества. На действующих в настоящее время производствах выполняются серебряное покрытие и позолота монет, чеканка изделий из разных металлов и сплавов. Кроме того, на монетных дворах нашли применение высокие технологии (к примеру, скрытое изображение на современной десятирублевой монете).

В составе выпускаемой современными монетными дворами продукции присутствуют также монеты PROOF, имеющие отменное качество. Такие изделия необходимо беречь от повреждений, в связи чем для их упаковки используют специальные капсулы. Помимо того, выпускаются монеты качества АНТИ PROOF. Такие изделия имеют матовую поверхность с глянцевым выпуклым рельефом.

Теперь почти любой увлекающийся нумизматикой человек может без больших расходов собрать впечатляющую коллекцию копий старинных монет и изучать на их примере великолепные творения старины.

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