Особенности распила и раскроя плит ЛДСП

Ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) используются в качестве основы материалов, из которых изготавливают мебель. Их поставляют на мебельные фабрики в виде довольно крупных стандартных листов.

Для получения заготовок для мебели требуемых размеров эти плиты необходимо распилить либо выполнить операцию «раскроя».

В начале любого распила-раскроя лист ЛДСП размечается согласно подготовленной заранее карте раскроя. Затем производится собственно его пиление. При этом нужно принимать во внимание важный нюанс – припуск. Обычно на небольших мебельных предприятиях плиты ЛДСП размечаются на элементы без учета припусков. По этой причине распиливать плиты ЛДСП надо параллельно линии разметки, на расстоянии, а не по ней. В этом заключается главное отличие распиливания вручную от применения форматно-раскроечных станков.

Если вы решили купить лдсп с распилом по размерам, то должны учесть, что с какой бы тщательностью не выполнялось ручное распиливание или распиливание на станках без каретки, добиться такой ровности и гладкости кромки, как нужно для дальнейшей наклейки кромки, не удастся. Это же следует принимать во внимание при выпиливании маленьких элементов из крупной плиты ЛДСП, в ходе которого нужно оставлять при разметке зазоры с размерами, определяемыми толщиной зуба используемой для раскроя пилы. В результате одна часть материала уходит в пропил, другая остается как припуски.

Кроме того, качество раскроя в значительной степени определяется точностью фиксации плиты в процессе резания. Во избежание перемещения плиты ЛДСП при распиливании ее надо зафиксировать неподвижно.

Применение непрофессионального оборудования ведет к наихудшим результатам. К примеру, при распиливании вручную плиты ЛДСП закрепляют, прижимая коленом. Наилучшие результаты достигаются при закреплении плиты ЛДСП на подвижном столе станка, равномерно двигающего заготовку по направляющим вдоль зафиксированной пилы, которая вращается навстречу движению подаваемой заготовки.

В ходе пиления следует выполнять его равномерно. Изменения нажима повышают вероятность перекашивания инструмента и формирования скоса кромки. При значительной длине пропила и распиливании вручную желательно сперва сделать распил в одном направлении до середины, а потом повернуть плиту на сто восемьдесят градусов и продолжать пиление навстречу выполненному разрезу. При использовании форматно-раскроечных станков эти проблемы не возникают.