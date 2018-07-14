Почему двери на заказ лучше готовых вариантов

Входные двери защищают жилье от морозов, сквозняков и незваных гостей. Помимо этого, они выполняют эстетическую функцию. Хотя в настоящее время любая фирма по установке дверей предлагает множество разнообразных моделей, в некоторых ситуациях покупателей по разным причинам не устраивает ни одно готовое решение.

В таких ситуациях выходом для них является двери под заказ, изготовленные по индивидуальному заказу . Основное преимущество данного варианта состоит в наличии у клиента возможности выбирать любую разновидность конструкции. По его желанию могут быть изготовлены одностворчатые или двустворчатые двери, двери со стеклом, нестандартные конструкции.

Другое преимущество покупки дверей на заказ состоит в возможность выбора дизайна. По желанию заказчика двери украшают МДФ-панелями с имитацией резьбы по дереву либо панелями из массива древесины и других материалов, вставками из цветного стекла. Дизайн может быть выполнен в самых разных стилях, включая классику, хай-тек, модерн. Кроме того, при заказе дверей предлагается весьма обширный ассортимент петель, ручек и глазков, тогда как покупатели стандартных дверей обычно вынуждены пользоваться той фурнитурой, которая включена в комплект.

В то же время покупка дверей на заказ имеет и определенные недостатки. Один из них заключается в достаточно долгом выполнении работ. Средний срок изготовления входных дверей на заказ составляет 4-5 рабочих дней, для нестандартных моделей с чрезвычайно сложной отделкой он может доходить до двух недель. Это намного дольше по сравнению с обычной входной дверью, которую устанавливают уже на следующий день после приобретения. Кроме того, стоимость дверей на заказ значительно выше стоимости стандартных дверей. Если дело касается только нестандартных размеров, то величина доплаты составляет не менее 10% от стоимости типовой модели. Максимальный уровень стоимости дверей на заказ не ограничен ничем, кроме пожеланий и финансовых возможностей заказчика. За дополнительную плату возможно улучшение любых характеристик двери: повышение ее надежности, взломоустойчивости, эстетических качеств и др.

Необходимо учитывать, что даже очень надежная дорогостоящая дверь при неправильной установке не сможет обеспечить защиту жилья от злоумышленников. Особенно актуально это для нестандартных дверей – особенности их конструкции могут потребовать особых приемов монтажа.