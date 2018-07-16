Адвокат по уголовным делам: критерии выбора

Наша жизнь настолько непредсказуема, что даже самый добропорядочный гражданин может оказаться в такой ситуации, когда необходима помощь грамотного юриста.

Чаще всего к помощи специалистов мы прибегаем при возможности наступления уголовной ответственности за совершение какого-либо деяния или когда со стороны ответчика наблюдается абсолютное бездействие.

В любом из вышеописанных случаев без хорошего адвоката, специализирующегося на уголовных делах, не обойтись. Вот только найти уголовного адвоката в Москве порой очень не просто. Чтобы не ошибиться в выборе защитника ваших интересов, рекомендуем придерживаться некоторых важных критериев.

Как выбрать юриста по уголовным делам

Не секрет, что за совершение уголовных преступлений наказания предусмотрены самые суровые, поэтому выбирать человека, который будет представлять ваши интересы и защищать права гражданина РФ в суде, следует с особым вниманием.

В первую очередь следует понимать, что услуги хорошего юриста дешево стоить не могут, а значит, нужно быть готовым к определенным финансовым вложениям. Кстати, обращаться к бесплатным адвокатам, мы не рекомендуем, так как чаще всего они не специализируются на каком-либо конкретном профиле юриспруденции, что может негативно сказаться на вашей дальнейшей судьбе. К слову сказать, чтобы дело приняло максимально благоприятный исход, нанимать защитника необходимо еще на этапе ведения предварительного следствия.

Еще один немаловажный момент, которому стоит уделить внимание – образование адвоката. Не стесняйтесь попросить у юриста его диплом для ознакомления, а также уточните, где он проходил практику. Кроме того не будет лишним удостовериться, что выбранный вами защитник внесен в реестр адвокатской палаты.

Как уже было сказано выше, помощь квалифицированного юриста необходима практически сразу, как было заведено уголовное дело. Но это вовсе не означает, что нужно нанимать первого попавшегося адвоката. Отдавайте предпочтения защитникам с узкой специализацией и большим опытом работы, это поможет значительно увеличить ваши шансы выиграть дело в суде.

Чтобы удостоверится, что выбранный вами юрист по уголовным делам справится с возложенными на него обязательствами, изучите дела, которые ему удалось выиграть. Причем особое внимание уделите тем, в которых исход зависел именно он его профессиональных качеств. Ну и конечно, выбирая защитника, обратите внимание на его опыт работы с правоохранительными органами, так как именно этот нюанс поможет более оперативно решить все процедурные вопросы, связанные с вашим делом.