Согласно данным исследовательской организации IHS Markit Economics, деловая уверенность российских предпринимателей продолжает расти, хотя рост остается сдержанным. При этом, передает агентство «Прайм» заявление организации, степень оптимизма касательно деловой активности является максимальной с октября.

"Последнее исследование IHS Markit Russia Business Outlook сигнализирует об устойчивом сдержанном уровне оптимизма по поводу прогноза деловой активности на ближайший год", — заявили в компании. "Данные опроса в июне свидетельствуют о слегка более радужных перспективах для деловой активности в следующем году. Тем не менее, ожидания создания новых компаний и роста затрат на производство менее благоприятны", — отметил экономист IHS Markit Шиана Джонса (Sian Jones).

Тем не менее, хотя бизнес в целом ожидает, что потребительский спрос будет увеличиваться, прогнозы создания новых компаний остаются на самом низком уровне с октября 2016 года. Так, компании ожидают более слабого роста занятости как в секторе производства, так и в сфере услуг. А прогнозы фирм относительно роста доходов бизнеса ослабевают с февраля. Шиана Джонс пояснил, что ключевым бизнес-риском видятся неопределенные рыночные условия, с учетом давления на прибыль ожидаемых более высоких цен на сырье и увеличения налоговой нагрузки.

Исследования Markit Economics по определению деловой активности для разных стран часто называют «опережающим индикатором» экономики, напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Ведь стандартные экономические показатели отражают значения и явления за прошедший период – месяц, квартал, год. А индекс деловой активности PMI от Markit Economics даёт подход к прогнозу будущих изменений в экономике. Чем более уровень PMI превышает 50 п., тем сильнее позитивный настрой самих участников процесса, положительны ожидания, готовность развиваться и инвестировать. Уровень менее 50 п. близок к пессимизму.

В данном плане сравнение прошлых и текущих данных PMI недостаточно оптимистично, указывает аналитик. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг России за июнь 2018 г. составлял 52,3 п., на июль прогнозируется столько же. Но он снижается в последние месяцы, с максимума в ноябре 2017 г., когда он составлял 57,4 п. . А для производственного сектора страны индекс PMIупал с уровней выше 52 п. в начале 2018 г. ниже «водораздела» и составляет 49,5 п. в июне.

Поэтому ориентиры Markit Economics на сдержанное улучшение настроя деловых кругов в будущем могут быть пока лишь компенсацией после нарастания негативных настроений прошлых месяцев, считает Марк Гойхман. Позитивом воспринимается некоторое увеличение потребительского спроса после весеннего увеличения зарплат в госсекторе и банковского кредитования. Но ему препятствует, с другой стороны, грядущее увеличение НДС с 18 до 20%, снижающее прибыль компании, а также вероятное ослабление рубля и ускорение инфляции. Так что до устойчивого повышения деловой уверенности ещё далеко.

«Неопределенные рыночные условия» — в этих трех словах вся суть ощущений предпринимателей открывавших свои бизнесы в России последние три десятилетия, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Изменчивая денежно-кредитная и налоговая политики, внезапные девальвации, отказ государства от социальных обязательств, принятие их снова, монетизация этих обязательств и высокая в прошлом инфляция, которая быстро обесценивала многие социальные достижения. Растущая доля государства в экономике приводит к очень неопределенной картине конкуренции: прямых частных конкурентов немного, но если ты сталкиваешься с госкомпанией, то отстаивать свои интересы перед ней в суде почти бесполезно.

Еще один социальный тренд — старение населения — усложняет подбор и мотивацию персонала, увеличивает нагрузку на бизнес в виде отчислений в соцфонды, естественным образом снижает и без того не растущую производительность труда, указывает аналитик. Последние несколько лет появилась еще одна внешняя переменная — санкции, которые приходят внезапно и рушат давно налаженные деловые отношения. Еще один фактор неизвестности, в чем-то аналогичный санкциям — это торговые войны, начатые одной из лидирующих развитых стран в попытке защитить интересы своей экономики.

Торговые войны сильно меняют экономический ланшафдт и приносят убытки всем участникам, и по ту, и по эту стороны фронта, а выживает тот, у кого есть наиболее объемные финансовые резервы и кто сможет просто дожить до окончания торговой войны. Пока это затрагивает только металлургический и в какой-то степени нефтяной сектор, но может захлестнуть и IT-индустрию, и тогда отстающие в технологическом плане страны могут столкнуться с непреодолимым технологическим разрывом между ними и развитыми странами, и прежнее неравенство доходов покажется райскими условиями.

По мнению Алексея Антонова, в таких условиях массовый рост деловой уверенности происходить не может: выживают только наиболее опытные предприниматели, которые осваивают не традиционные, а совершенно новые ниши, более того, они их создают. Но таких людей и компаний единицы, и они будут расти и все более монополизировать рынки, на которых действуют, а также будут вступать в альянс с госкомпаниями, это неизбежно.