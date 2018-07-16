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Москва, 16.07.2018

Евросоюз ввёл запрет на ввоз мяса птицы из России

«Expert Online» 2018

Европейская комиссия ввела ограничения на поставки в страны ЕС мяса птицы из России.

Подобные меры были приняты из-за вспышек птичьего гриппа на территории ряда областей нашей страны, передаёт официальный сайт Россельхознадзора.

При этом отмечается, что временные ограничения на поставки в Евросоюз введены на все предприятия, осуществляющие деятельность на территории России следующих видов товаров: мяса птицы, полуфабрикатов из мяса птицы, продукции из мяса птицы.

Наша справка

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. В последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека.

 

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