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Москва, 16.07.2018

Vive la France!

«Expert Online» 2018
  • Vive la France!
Валерий Шарифулин/ТАСС

Чего только не было за эти прекрасные 90 минут? Пожалуй, только грубости и удаления, которое стало едва ли не главным событием последнего финала с участием сборной Франции в 2006-м году. Тогда с поля после удара головой в грудь итальянца Матерацци изгнали знаменитого Зидана.

На этот раз антигероем мог стать вратарь Льорис, затеявший глупейшую обводку в своей штрафной, но не сумевший обмануть настырного Манджукича. Хорват разгадал финт голкипера, поставил на пути мяча ногу, и счет стал 2:4. Если бы хорватам удалось забить еще один гол, то французы могли и дрогнуть. Но сил на массированные атаки у команды не осталось.

Зато форвард реабилитировался за мяч, забитый в свои ворота в первом тайме. Автогол Манджукича стал 12-м по счету в этом первенстве и первым, когда-либо забитым в финале первенства мира. Так, вопреки своему желанию, хорват вошел в историю мировых чемпионатов.

Французы ни на минуту не позволили засомневаться в том, что они этим вечером победят. «Трехцветные» уверенно вели игру, моментально отвечая ударом на удар. Едва только хорватам удалось сравнять счет, как французы вышли вперед благодаря реализованному пенальти. А затем и вовсе сделали разрыв предельно комфортным. Удары Мбаппе и Погба, похоже, Субашич взять не мог, поскольку был закрыт игроками и не видел траекторию полета мяча.

Финальный матч удался, поскольку прекрасны были оба финалиста. Французы понравились четкой организацией игры, мощью и легкостью атак, умелыми действиями в обороне, хорваты впечатлили невероятной волей к победе и нечеловеческой выносливостью, которые в сочетании с мудростью Модрича могли бы принести успех. Но планы смешал первый гол французов и усталость, накопившаяся за три предшествующие поединка с дополнительным временем.

Золотые и серебряные медали вручались командам под сильнейшим ливнем, разразившимся над стадионом «Лужники» аккурат перед торжественной церемонией. Казалось, Россия оплакивала окончание первенства мира, сожалея о том, что ей явно не будет хватать праздника.

Что же мы узнали за прошедший месяц?

– Россия – страна, где любят футбол и доброжелательно относятся к тем, кто приезжает сюда с добрыми намерениями. Для имиджа страны чемпионат мира сделал больше, чем любые правительственные заявления.

– Футбольная сборная России при желании умеет играть. На домашнем первенстве мира у нее, правда, не было иного выбора. Посмотрим, как она будет выглядеть в начинающемся осенью отборочном турнире чемпионата Европы, ныне называющегося Кубок наций.

– Построение сборных вокруг одной звезды – вчерашний день. Если лучший игрок команды – Лионель Месси, Криштиану Роналду или Неймар – не в лучшей форме, то коллективу требуется слишком много времени на то, чтобы осознать – пора самим браться за дело.

– Можно выиграть медаль первенства мира даже если тебя отчислят из сборной. Хорват Никола Калинич был отправлен домой, после того как отказался выйти на замену в первом матче с Нигерией. По правилам ФИФА, награды вручаются всем футболистам, попавшим в заявку на турнир.

– Сборная Бельгии, впервые в истории выигравшая «бронзу», через четыре года в Катаре вполне может замахнуться на большее. Контратаки бельгийцев были очень хороши.

– Южноамериканский футбол сделал заметный шаг назад, поскольку ни одной команде этого региона впервые с 2006 года не удалось выйти в полуфинал чемпионата мира. Тренерское бессилие олицетворял покрытый татуировками наставник аргентинцев Сампаоли, бегавший вдоль поля и отчаянно жестикулировавший.

– Командам понравилось атаковать. Всего один матч, кстати, с участием нового чемпиона мира завершился нулевой ничьей (Франция – Дания), всего же в России было забито 169 голов (2,64 за матч). Это чуть меньше чем в Бразилии (171, 2,67), но намного больше, чем в ЮАР (145, 2,27).

– Африканские сборные провалили турнир, поскольку ни одна из них не вышла из группы. Весомый довод против расширения количества участников чемпионата мира до 40 команд, о чем мечтает ФИФА, заботящееся в первую очередь о деньгах.

– Футбол вряд ли вернется домой, пока сборную Англии тренирует Гарет Сатгейт. Имея хороший набор игроков, он оказался не в состоянии переломить ход неудачно складывавшихся игр с помощью замен и тактических перестановок.

– Система видеоповторов VAR доказала полезность, но требует корректировки. Поначалу судьи слишком много времени тратили на разбор спорных моментов. Ухватившись за эту соломинку, тренеры и игроки стали требовать видеопросмотры. Командам, видимо, надо дать такой шанс, жестко ограничив количество обращений – одним или двумя за матч.

– Арбитры попытались управлять игрой, не прибегая к слишком жестким санкциям и свисткам. В России игрокам было вынесено 221 предупреждение и еще 5 раз их изгоняли с поля. Четыре года назад в Бразилии соотношение желтых и красных карточек было 184-10, в 2010-м в ЮАР – 250-16, в Германии – 326-28.

– Англичанин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Гарри Кейн повторил достижение своего соотечественника Гари Линекера, забившего 6 мячей в 1990-м году.

– Из одного города чемпионата мира можно было попасть в другой только через Москву.

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