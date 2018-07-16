Курс доллара резко падает к рублю на геополитике

Курс доллара резко снижается к рублю в понедельник. Трейдеры позитивно оценивают перспективы встречи президентов России и США.

Курс доллара просел на 34 копейки (0,55%) до 62,21 рубля. Курс евро cнижается на 35 копееек (0,47%) до 72,72 рубля.

Встреча Путина и Трампа состоится сегодня в 13:20 мск в Хельсинки, совместная пресс-конференция назначена на 16:50 мск. Если по итогам встречи стороны придут к договорённостям по ключевым вопросам или наметят пути нахождения консенсуса, это станет серьёзным подспорьем для рубля, а также российских акций и облигаций.

Вместе с тем аналитики не ждут сильного укрепления рубля - уровнем сопротивлния станет курс доллара на отметке 61,5 рубля.

Саммит в Хельсинки станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Центральной темой встречи, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.

