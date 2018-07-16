Образование в США: где и как учиться

Команда LinguaTrip.com рассказывает о том, где учить английский в США и как это пригодится в будущем. В материале — варианты для тех, кто хочет съездить в Америку на пару недель, получить школьный аттестат или поступить в университет.

Команда платформы по бронированию языковых курсов и программ за рубежом LinguaTrip.com рассказывает о том, где учить английский в США и как это пригодится в будущем. В материале — варианты для тех, кто хочет съездить в Америку на пару недель, получить школьный аттестат или поступить в университет.

Языковые курсы

Курсы английского в США — это занятия с носителем в языковой школе за рубежом. Обычно на них едут во время каникул или отпуска.

Бывают краткосрочные курсы — от двух недель и долгосрочные — от двух месяцев. Краткосрочные — это отличный вариант для новичков и тех, кто хочет посмотреть страну. За пару недель там научат читать и писать, поставят произношение, подтянут грамматику. В США краткосрочные курсы во всех крупных городах. Например, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе учебу можно совместить с прогулками по городу и посещением музеев.

Тем, кто планирует сдавать TOEFL или поступать в американский университет, подойдут долгосрочные курсы. Длительность обучения — от двух месяцев до года. За это время научат решать тесты, писать эссе и мотивационные письма. Например, такие курсы есть в Бостоне или Сан-Франциско.

Школа

В США есть возможность получить школьный аттестат, даже если вы не гражданин страны. Для этого нужно выбрать школу, которая принимает иностранцев, перевести документы и пообщаться с куратором программы по Скайпу.

Чтобы получить американский аттестат, 9-классникам нужно отучиться четыре года, а 11-классникам — два. На занятиях изучают английский, историю, биологию, химию и другие предметы на английском. В конце каждого года сдают экзамены.

Другой вариант — поступить на программу Accelerated College Degree. Обучение длится два года. В конце программы выдают школьный аттестат и диплом младшего специалиста в колледже-партнере.

После окончания школьной программы выдают американский аттестат. С ним легче поступить на зарубежный бакалавриат, чем, например, с русским или украинским.

Долгосрочные программы

Цель таких программ — долгосрочное проживание в стране, которое можно совместить с учебой или стажировкой. В США таких программ несколько. Например, есть Work&Study и Pathway.

Work&Study подойдет тем, кто хочет выучить английский и пройти стажировку после обучения в зарубежной компании от 1 года. С начальным уровнем языка можно получить позицию в сфере обслуживания, розничной торговли или сельского хозяйства, со средним и высоким — в офисе.

По программе Pathway можно гарантированно поступить в американский университет без экзаменов. Длительность обучения — 6-12 месяцев. Во время обучения студенты учатся писать эссе и мотивированные письма, встречаются с представителями колледжей и университетов, а в свободное время занимаются спортом и посещают мастер-классы.

Университет или колледж

Высшее образование в США — это бакалавриат и магистратура.

Поступить на бакалавриат можно двумя способами: сразу после школы или через программу Associate Degree.

В первом случае обучение длится четыре года. За это время студенты осваивают выбранную специализацию и пишут дипломную работу. На большинстве программ можно работать до 20 часов в неделю. Во втором случае за два года студенты получают конкретную специальность — аналог профессионального образования в российском колледже. После окончания Associate Degree они могут искать работу или продолжить обучение на бакалавриате на третьем курсе.

Постдипломное образование получают в магистратуре. Подавать заявку на обучение могут только выпускники бакалавриата. Длительность обучения — от года до двух с половиной лет. В зависимости от программы студенты более глубоко погружаются в выбранную заранее профессию или занимаются научно-исследовательской деятельностью.

Выводы

Если хотите выучить английский в США, у вас есть следующие варианты: пройти языковые курсы, получить школьный аттестат в американской школе, поехать на долгосрочную программу или поступить в университет.

Курсы помогут быстро разговориться и пригодятся тем, кто хочет избавиться от языкового барьера. Американский школьный аттестат облегчит поступление в университет для тех, кто планирует учиться за рубежом. Долгосрочная программа — отличный вариант, чтобы совмещать учебу со стажировкой или подготовкой в университет. А американский диплом увеличит шанс получить постоянную работу в США.