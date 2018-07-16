Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки

Президент России Владимир Путин сразу из аэропорта прибыл в президентский дворец Хельсинки для переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Вместе с российским лидером во дворец прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС. Российский президент подъехал к президентскому дворцу на новым отечественном лимузине Aurus проекта «Кортеж». Отмечается, что машина была опробована в ходе церемонии инаугурации 7 мая текущего года. Нынешняя поездка в Хельсинки стало первой, когда президент России воспользовался новым лимузином.

Сообщается, что вслед за Путиным во дворец прибыл его коллега - Дональд Трамп. Перед началом встречи тет-а-тет лидеры примут участие в церемонии фотографирования.