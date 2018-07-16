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Москва, 16.07.2018

Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки

«Expert Online» 2018
  • Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки
ТАСС, Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин сразу из аэропорта прибыл в президентский дворец Хельсинки для переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Вместе с российским лидером во дворец прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС. Российский президент подъехал к президентскому дворцу на новым отечественном лимузине Aurus проекта «Кортеж». Отмечается, что машина была опробована в ходе церемонии инаугурации 7 мая текущего года. Нынешняя поездка в Хельсинки стало первой, когда президент России воспользовался новым лимузином.

Сообщается, что вслед за Путиным во дворец прибыл его коллега - Дональд Трамп. Перед началом встречи тет-а-тет лидеры примут участие в церемонии фотографирования.

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