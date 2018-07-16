Путин и Трамп продолжают переговоры в Хельсинки в формате рабочего завтрака

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили переговоры в расширенном составе.

К лидерам двух государств присоединились члены делегаций. В этим минуты саммит проходит в формате рабочего завтрака с присутствием представителей СМИ, передаёт ТАСС.

Со стороны РФ в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с глазу на глаз продлились 2 часа 10 минут.

Несмотря на то, что большая часть беседы проходила в закрытом формате, глава двух стран перед началом встречи обозначили круг тем, которые им хотелось бы обсудить. В частности, Путин заявил о готовности поговорить по широкому кругу мировых проблем, уделив при этом особое внимание отношениям России и США.

В свою очередь глава Белого дома анонсировал, что речь будет идти по целому ряду актуальных тем - начиная от вопросов торговли и военного сотрудничества, заканчивая отношениями с Китаем.

Напомним, саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.