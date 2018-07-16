Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом

Российский президент Владимир Путин прибыл в Хельсинки, где в понедельник, 16 июля, пройдет российско-американский саммит. Это будет первая полноформатная встреча двух лидеров вне рамок международных саммитов. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13:00 по московскому времени, передает ТАСС. У трапа самолета президента России встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари.

Президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Финляндии накануне вечером. По предварительным данным переговоры в президентском дворце начнутся после совместного фотографирования лидеров. Встреча пройдет в формате «с глазу на глаз», некоторые западные СМИ даже высказывали предположение, что президенты обойдутся без переводчика. По данным организаторов, переговоры тет-а-тет продлятся около 1,5 часов, однако, как ранее заявляли в Кремле, каких-то лимитов по времени нет: время беседы зависит от самих президентов.