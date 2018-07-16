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Москва, 16.07.2018

Путин рассказал о миллионах попыток кибератак, отраженных во время ЧМ-2018

«Expert Online» 2018

Почти 25 миллионов кибератак на информационную инфраструктуру России, связанную с проведением ЧМ-2018, пресечено за время проведения чемпионата, сообщил президент России Владимир Путин.

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу», - заявил он на встрече с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности турнира, которая состоялась накануне вечером, 15 июля.

Глава государства также добавил, что в обеспечении безопасности ЧМ было задействовано 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств. «Такое взаимное доверие, опыт сотрудничества, партнерства правоохранительных органов и специальных служб исключительно важны сегодня. Ведь перед нами общие задачи, одни задачи», —подчеркнул президент.

Он также отметил, что предпринятые меры не стали обременительными для гостей мундиаля в плане свободы передвижения. Болельщики чувствовали себя комфортно и, перемещаясь по городам, могли смотреть матчи с любимыми командами, подчеркнул президент.

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи и Волгограде. Финал состоялся в воскресенье, 15 июля на московском стадионе «Лужники».

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