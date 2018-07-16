Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.07.2018

Путин рассказал о прошедших переговорах с Трампом

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что прошедшие переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере.

«Считаю их весьма успешными и полезными. Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают тяжелый период. Однако эти трудности не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась, идеологическое противостояние ушло в прошлое. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с иными вызовами — опасная разбалансировка международной безопасности, расползание угроз терроризма, нарастание проблем мировой экономики, экологические и другие риски», — цитирует Путина «Газета.Ru».

При этом российский лидер подчеркнул, что как крупнейшие ядерные державы, мы несём ответственность за международную безопасность.

«Считаю важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему», — сказал российский лидер, подчеркнув, что здесь речь идет и о СНВ-3, и о РСМД, и о размещении оружия в космосе.

Путин также отметил, что разногласий между США и РФ осталось много, но и точек соприкосновения достаточно.

Одно из направлений совместной работы, по словам президента РФ, установление мира в Сирии, где Россия и США могли бы продемонстрировать миру совместную работу.

«Для этого у нас есть все необходимые слагаемые», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он считает, что на Голанских высотах необходимо развести сирийские и израильские войска, чтобы надежно обеспечить безопасность государства Израиль.

«Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться такой позиции», — сказал президент РФ.

Путин также отметил заслуги Трампа и в направлении урегулирования Корейского кризиса.

Важной темой переговоров стала Украина. Как отметил Путин, Россия в очередной раз подчеркнула необходимость соблюдения минских соглашений.

Помимо этого, президент России рассказал о достигнутом соглашении создать группу высокого уровня для кооперации российских и американских бизнесменов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    2. Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
      Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
    3. Россия идет в Ливию
      Американская разведка утверждает, что Москва может скоро начать строительство военной базы на востоке этой североафриканской страны