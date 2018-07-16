Путин рассказал о прошедших переговорах с Трампом

Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что прошедшие переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере.

«Считаю их весьма успешными и полезными. Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают тяжелый период. Однако эти трудности не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась, идеологическое противостояние ушло в прошлое. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с иными вызовами — опасная разбалансировка международной безопасности, расползание угроз терроризма, нарастание проблем мировой экономики, экологические и другие риски», — цитирует Путина «Газета.Ru».

При этом российский лидер подчеркнул, что как крупнейшие ядерные державы, мы несём ответственность за международную безопасность.

«Считаю важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему», — сказал российский лидер, подчеркнув, что здесь речь идет и о СНВ-3, и о РСМД, и о размещении оружия в космосе.

Путин также отметил, что разногласий между США и РФ осталось много, но и точек соприкосновения достаточно.

Одно из направлений совместной работы, по словам президента РФ, установление мира в Сирии, где Россия и США могли бы продемонстрировать миру совместную работу.

«Для этого у нас есть все необходимые слагаемые», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он считает, что на Голанских высотах необходимо развести сирийские и израильские войска, чтобы надежно обеспечить безопасность государства Израиль.

«Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться такой позиции», — сказал президент РФ.

Путин также отметил заслуги Трампа и в направлении урегулирования Корейского кризиса.

Важной темой переговоров стала Украина. Как отметил Путин, Россия в очередной раз подчеркнула необходимость соблюдения минских соглашений.

Помимо этого, президент России рассказал о достигнутом соглашении создать группу высокого уровня для кооперации российских и американских бизнесменов.