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Москва, 17.07.2018

Путин рассказал, признает ли Трамп Крым российским

«Expert Online» 2018

Отвечая на вопрос американского журналиста о том, поднимался ли в ходе прошедших переговоров вопрос о признании США Крыма российским, глава РФ Владимир Путин ответил, что американский лидер считает, что наша страна незаконно захватила Крым.

«У нас по этому поводу совсем другое мнение, - подчеркнул Путин. – Мы считает, что референдум о присоединении Крыма к России прошёл на законны основаниях. Потому вопрос Крыма для России закрыт».

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

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