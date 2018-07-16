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Москва, 16.07.2018

Cпекулянты оценили перспективы рубля в свете саммита Путин-Трамп

«Expert Online» 2018
  • Cпекулянты оценили перспективы рубля в свете саммита Путин-Трамп

За неделю до 10 июля объем чистой длинной спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль вырос на 794 контракта (+14%) до 6 366 в преддверии саммита президентов России и США в Хельсинки, следует из данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Спекулянты увеличили ставки на рост курса рубля к доллару впервые за четыре последних отчетных периода. 

Таким образом, спекулянты находятся в чистом лонге по российской валюте уже 44 недели подряд, а до этого занимали чистую короткую позицию 10 недель подряд. С начала года курс доллара к рублю вырос на 8.25%.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что Москва рассчитывает, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки позволит выйти из кризиса в отношениях. 

Саммит в Хельсинки станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Центральной темой встречи, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.

Аналитики отмечают, что на фоне ожиданий снижения геополитической напряженности курс рубля демонстрирует устойчивость к падению цен на нефть. Если итоги саммита будут положительными курс рубля может показать положительную динамику на этой неделе.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 16 июля 2018 составляет 62,29 руб., курс евро на сегодня равен 72,46 руб. 

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