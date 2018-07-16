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Москва, 16.07.2018

Западные СМИ видят во встрече Путина и Трампа опасность для Европы

«Expert Online» 2018
  • Западные СМИ видят во встрече Путина и Трампа опасность для Европы
AP/TASS

Президент США Дональд Трамп склонен делать больше уступок, чем «расчётливый» Владимир Путин.  Для американского лидера сегодня, 16 июля, будет важнее показать «видимость» успешных переговоров в Хельсинки, считает автор статьи в Spiegel.

Как пишет издание, дружба с Владимиром Путиным является мечтой президента США Дональда Трампа. Именно поэтому опасения Европы, связанные с поворотом Вашингтона к России после встречи в Хельсинки, являются вполне реальными. Ряд вопросов заключается в возможности легитимации Америкой принадлежности Крыма к РФ, а также прекращения учений НАТО в прибалтийских государствах, выводе контингента США из Сирии и, конечно, снятия антироссийских санкций. При этом политическая элита США не склонна доверить Трампу проведение собственной политики в отношении Москвы.   

«Непосредственно после катастрофического саммита «большой семерки» и резких нападок Трампа на партнеров НАТО в Брюсселе сложилось впечатление, что президент США раскалывает и ослабляет Запад», - пишет издание.

При этом автор находит, что  Путин и Трамп  похожи, так как в Европе их обоих поддерживают одни и те же «правые популисты в Италии или Венгрии».

Издание считает, что Трамп на встрече «рискует большим». Он может пойти на уступки Владимиру Путину, вопреки мнению своих советников. И если лидеры договорятся на встрече, то сильнее всего от этого пострадает Европа. Основными темами для обсуждения называются ситуации в Сирии и Украине.

Как сообщает издание, Трамп хочет полностью вывести войска из Сирии и при этом заручится поддержкой Путина, что войска Ирана также покинут Сирию.

«Президент США и Израиль видят в Тегеране серьезную проблему на Ближнем Востоке. Для Путина Иран - скорее партнер. Поэтому вопрос заключается в том, на какие именно уступки пойдет Путин в этом отношении. Тем более, что Россия, если иранские войска уйдут, должна будет компенсировать это своими собственными ресурсами в Сирии», - пишет Spiegel.

Что касается Украины, то здесь автор уверен, что какие-либо «уступки президента России в вопросе Крыма исключены». По Донбассу вопрос остается открытым.

Возможно, Владимир Путин попросит Трампа прекратить военную помощь Украине, которая итак насчитывает сотни миллионов долларов. В обмен на это, пишет Spiegel, Трамп может попросить российского президента пойти дальше в переговорах о местонахождении миротворческих сил ООН «Голубые каски» и согласиться с нахождением их в Восточной Украине, - на территории Донбасса и Луганской Республике, а не только на нейтральной территории.

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