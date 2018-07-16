Станет ли Болгария следующим газовым Хабом Европы?

София вернулась к планам создания газового хаба на территории страны, однако на пути этого проекта немало препятствий.

Глядя на то, как Берлин защищает вторую очередь «Северного потока», в Софии решили последовать немецкому примеру и с помощью России стать региональным газовым хабом. Болгария сейчас хочет, чтобы по ее территории шел российский газ. Речь идет как об отдельном газопроводе Газпрома, так и об ответвлении от уже строящегося «Турецкого потока». Еврокомиссия, согласие которой по европейским законам необходимо, в принципе не возражает, но требует, чтобы Болгария была не просто транзитером голубого топлива, но и продавала его сама. Для того, чтобы стать газовым хабом, Софии необходимо иметь для ее проекта как минимум три источника газа.

Два новых российских газовых проекта, пишет Oil Price (ОР), «Северный поток 2» с плановой мощностью 55 млрд м³ в год и «Турецкий поток» (32 млрд м³), лишит Украину почти всего российского газа, проходящего через ее территорию. В 2017 г. Газпром поставил 155 млрд м³ газа ЕС и еще 23 млрд м³ - европейским странам, не входящим в ЕС, включая Турцию. При этом через Украину прошли 93,5 млрд м³.

В случае успешного окончания строительства «Северного потока 2» свыше 70% всего российского газа, поступающего в Европу, будет идти в Германию. После же завершения «Турецкого потока» к Германии прибавится Турция, на долю которой придется ок. 20% российского газа, поставляемого в Европу.

В декабре 2014 г. болгарский премьер-министр Бойко Борисов предложил построить газовый хаб в районе Варны. В Софии тогда не думали, что Москва откажется от проекта, строительство которого болгарские власти приостановили под давлением Еврокомиссии в июне 2014 г. Делая предложение, Борисов надеялся, что Газпром и ЕК договорятся и что Болгария станет главной транзитной страной для российского газа и получит в качестве бонуса низкие цены на газ для себя, миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест. Однако все эти надежды оказались несбыточными мечтами. Вместо получения дешевого российского газа Болгария оказалась перед лицом крупных штрафов Газпрому за приостановку строительства газопровода. В мае этого года угроза штрафов в конце концов исчезла. Москва согласилась отказаться от требования компенсации в размере 800 млн евро в обмен на закрытие дела по обвинению Газпрома в монополизме.

Борисов публично извинился за приостановку проекта «Южный поток» во время переговоров с Владимиром Путиным в мае этого года в Софии. Болгарское правительство начало переговоры с Москвой о возобновлении строительства «Южного потока» еще в прошлом году, когда строительство «Турецкого потока» уже началось. В качестве варианта предлагалось направить газопровод в Варну, где намечено построить огромные газовые хранилища. Второй вариант – присоединение «Турецкого потока» к газовой сети Болгарии посредством отдельного газопровода.

Альтернативные варианты экспорта российского газа в Европу включают также строительство нового газопровода из Турции в Грецию и далее в Италию или задействование Транс-Адриатического газопровода (TAP), одного из трех газопроводов, составляющих Южный газовый коридор, который предназначен для поставок в Европу азербайджанского газа и который еще необходимо построить. Однако эти три варианты проходят мимо Болгарии и не дают ей никаких выгод. Газпром уже дал понять, что намерен воспользоваться Европейской газовой директивой (ЕГД), согласно которой у всех европейских газопроводов должны быть не меньше трех поставщиков газа. При этом ТАР, мощность которого составит 10 млрд м³ газа в год, в течение 25 лет от действия ЕГД будет освобожден. Когда его мощность через какое-то время вырастет до 20 млрд м³, половина из них все равно будет освобождена от действия ЕГД. Это обстоятельство делает оба болгарских варианта для Газпрома более выгодными, особенно с учетом того, что София предлагает взять все переговоры с Брюсселем на себя.

Премьеру Борисову, сообщает ОР, удалось договориться и с Путиным, и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако выполнить условие Еврокомиссии о необходимости иметь трех поставщиков газа будет нелегко. Согласно результатам исследования рынка, проведенного болгаро-швейцарской компанией Consult, в создании газового хаба на Балканах заинтересованы 11 стран. Газ будет поступать из трех источников: России, Азербайджана, а также из Болгарии и Румынии. Однако сама София добывает голубого топлива крайне мало, да и Румыния едва ли согласится делиться газом с южным соседом. Это значит, что третьего источника газа у Софии пока нет. К тому же, на данный момент у Болгарии имеется соглашение с Shah Deniz Consortium на поставку лишь 1 млрд м³ в год азербайджанского газа. В будущем этот объем наверняка вырастет, но едва ли он увеличится до 15 млрд м³, о поставках которых София договаривается с Газпромом. Это означает, что болгарский хаб будет в основном пропускать российский газ, что против европейских правил.

С другой стороны, Еврокомиссии будет непросто отказать Софии после того, как она согласилась на строительство «Северного потока 2». Нерешительность ЕК в отношении расширения «Северного потока», считает ОР, может создать прецедент, которым в будущем смогут пользоваться и авторы других газопроводов.