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Москва, 16.07.2018

Власти пообещали снижение ставок

«Expert Online» 2018
  • Власти пообещали снижение ставок
Артем Геодакян/ТАСС

Как заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин, общий тренд на снижение ставок в России будет продолжаться. Ранее о том, что в стране сохранятся условия для облегчения монетарных условий заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, который сообщил что видит предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. 

"Да, действительно ставки немного подросли, и это оказывает влияние, в том числе, на динамику кредитования. Но это нормальная ситуация, потому что у нас ставки короткие фиксируются и определяются ЦБ, долгосрочные... связаны с разными факторами, и внешние факторы играют очень высокую роль. Но общий тренд на их снижение - он будет, конечно же, продолжаться", - заявил телеканалу Максим Орешкин.  

Заявление Минфина выглядит вполне реальным, полагает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, поскольку ситуация с финансовой стабильностью банков стала лучше и многие из них уже могут поддержать отечественные предприятия более дешевыми кредитами и займами.  Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что анонсированные на ближайшие годы масштабные социальные проекты также потребуют снижения процентных ставок на свою реализацию. Вопрос только в том, считает эксперт, какими темпами будет проходить спад, ведь сразу несколько факторов будут играть против этого процесса: это и возрастающие риски для многих отраслей в связи с развязывающейся торговой войной, и риски снижения стоимости энергоносителей на мировых рынках.   

Вероятнее всего, говорит Андрей Назаров, снижение ипотечных ставок, поскольку на них особенно большой спрос у населения: в прошлом году банки выдали ипотеки на 2 трлн рублей и уже сами стали более активно конкурировать за клиентов, предлагая им уникальные сервисы, а также смягчая условия ипотечного кредитования. Сегодня мы видим на рынке ставки исторического минимума – 9,5% и 6% по льготной ипотеке, хотя они вполне могут снизиться до 7% для всех категорий населения. Во всяком случае это увеличило бы количество покупателей недвижимости вдвое.  

Говоря о тренде на снижение ставок по кредитам, Максим Орешкин не отрицает, что сейчас ставки немного подросли, но это он связывает с временными трудностями, с которыми столкнулась экономика в силу некоторых внешних причин, напоминает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. При этом он подчеркивает, что Россия уже вступила в новую экономическую реальность с низким порогом инфляции, который будет оказывать благоприятное влияние на денежно-кредитную политику ЦБ – в первую очередь он связывает это с возрастанием уровня стабильности и предсказуемости для бизнеса на годы вперед, чего раньше не наблюдалось вовсе. А уверенность в будущем для бизнеса является залогом для роста инвестиционной активности.  

Между тем, говорит эксперт, ситуацию со ставками в разных секторах кредитования нельзя назвать умеренно-благоприятной, поскольку долгосрочные кредиты имеют волатильный характер. Кредитование малого и среднего бизнеса со стороны крупных банков пока не смогло преодолеть 10%-й барьер в большинстве случаев, при этом для крупного бизнеса ситуация куда лучше – последние ставки по кредитам от ВТБ по данным второго квартала составляют от 6,75 до 10%, в среднем сейчас дают деньги на развитие для предприятий торговли, машиностроения и металлургии в диапазоне от 7-8%.   

По общим ожиданиям главы правительства, необходимо стремится к таким же ставкам и для малого бизнеса. Учитывая прогнозируемый спад в экономике на будущий год за счет не самых популярных реформ и повышение НДС, можно прогнозироватьказывает Александр Шустов, что заметное понижение ставок для МСБ будет возможно только к 2020 году, при условии, что Россия будет устойчива к внешним факторам воздействия.  

При этом в потребительском секторе кредитования есть ряд факторов, которые точно также не позволят в ближайшее время ускорить процесс снижения ставок, добавляет аналитик. Одна из самых заметных причин – ускорение кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредита, темп прироста задолженности на момент 1 июня текущего года за последний год составил 15,7%, что является тревожным сигналом. Это, в свою очередь, стало причиной пересмотра со стороны ЦБ шкалы коэффициентов риска по таким видам кредитов. Ожидается, что максимальный коэффициент увеличится со 140 до 200% и будет применяться уже с 1 сентября, что также не самым лучшем образом отразится на ставках в массовом сегменте.  

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