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Москва, 17.07.2018

Тонкости и нюансы получения онлайн-кредитов

«Expert Online» 2018

Онлайн-кредитование обеспечивает возможность получения краткосрочного займа через интернет. Чаще всего размер такого займа невелик, а срок его использования не долог.

Чтобы подписать договор и получить деньги, посещать офис микрофинансовой организации не требуется, вся процедура проводится в онлайн-режиме, а выбрать подходящий вариант возможно на DamVBorg. Ниже приведено несколько различий между микрозаймами и банковскими кредитами.

  • Экономия времени. При получении онлайн-займа деньги перечисляются клиенту в течение десяти-пятнадцати минут.
  • Минимальное количество документов, требующихся для оформления договора.
  • Возможность пролонгации срока действия договора.
  • Лояльность МФО. Они охотно предоставляют займы клиентам, которых не жалуют банковские учреждения: пенсионерам, студентам и лицам, не имеющим официального места работы.
  • Отсутствие скрытых комиссий.

Распространено мнение, что моментальные онлайн-займы обходятся очень дорого для клиентов. Однако в действительности среди множества предлагаемых МФО вариантов можно найти весьма выгодные. К примеру, некоторые МФО для расширения клиентской базы выдают кредиты новым заемщикам под нулевую процентную ставку. В случае своевременного погашения задолженности клиентом МФО убеждается в его благонадежности и во второй раз предоставляет более крупный микрозаем. Перед тем как брать беспроцентный кредит, следует внимательно ознакомиться с условиями его погашения. Зачастую должнику в случае просрочки начисляются проценты.

Хотя МФО отличаются от банков повышенной лояльностью по отношению к клиентам, все же в некоторых случаях они отказываю заемщикам. Чтобы избежать такого развития ситуации, следует выполнять некоторые простейшие правила:

  • Нужно проявлять крайнюю внимательность при заполнении анкеты. Как правило, МФО просят клиента предоставить номер телефона его работодателя. Телефоны следует давать реальные, по которым можно дозвониться.
  • При указании величины своих регулярных доходов следует учитывать, что они должны быть приблизительно в три раза больше размера займа, в противном случае МФО может отклонить заявку.
  • Не следует сразу запрашивать крупный заем, в особенности при плохой кредитной истории.

Преимущество при выдаче мгновенных онлайн-кредитов отдается владельцам автомашин, недвижимости и другой ценной собственности. Поэтому при ее наличии заемщику желательно указать на этот факт в своей анкете.

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