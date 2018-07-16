Тонкости и нюансы получения онлайн-кредитов

Онлайн-кредитование обеспечивает возможность получения краткосрочного займа через интернет. Чаще всего размер такого займа невелик, а срок его использования не долог.
Чтобы подписать договор и получить деньги, посещать офис микрофинансовой организации не требуется, вся процедура проводится в онлайн-режиме, а выбрать подходящий вариант возможно на DamVBorg. Ниже приведено несколько различий между микрозаймами и банковскими кредитами.
- Экономия времени. При получении онлайн-займа деньги перечисляются клиенту в течение десяти-пятнадцати минут.
- Минимальное количество документов, требующихся для оформления договора.
- Возможность пролонгации срока действия договора.
- Лояльность МФО. Они охотно предоставляют займы клиентам, которых не жалуют банковские учреждения: пенсионерам, студентам и лицам, не имеющим официального места работы.
- Отсутствие скрытых комиссий.
Распространено мнение, что моментальные онлайн-займы обходятся очень дорого для клиентов. Однако в действительности среди множества предлагаемых МФО вариантов можно найти весьма выгодные. К примеру, некоторые МФО для расширения клиентской базы выдают кредиты новым заемщикам под нулевую процентную ставку. В случае своевременного погашения задолженности клиентом МФО убеждается в его благонадежности и во второй раз предоставляет более крупный микрозаем. Перед тем как брать беспроцентный кредит, следует внимательно ознакомиться с условиями его погашения. Зачастую должнику в случае просрочки начисляются проценты.
Хотя МФО отличаются от банков повышенной лояльностью по отношению к клиентам, все же в некоторых случаях они отказываю заемщикам. Чтобы избежать такого развития ситуации, следует выполнять некоторые простейшие правила:
- Нужно проявлять крайнюю внимательность при заполнении анкеты. Как правило, МФО просят клиента предоставить номер телефона его работодателя. Телефоны следует давать реальные, по которым можно дозвониться.
- При указании величины своих регулярных доходов следует учитывать, что они должны быть приблизительно в три раза больше размера займа, в противном случае МФО может отклонить заявку.
- Не следует сразу запрашивать крупный заем, в особенности при плохой кредитной истории.
Преимущество при выдаче мгновенных онлайн-кредитов отдается владельцам автомашин, недвижимости и другой ценной собственности. Поэтому при ее наличии заемщику желательно указать на этот факт в своей анкете.