Тонкости и нюансы получения онлайн-кредитов

Онлайн-кредитование обеспечивает возможность получения краткосрочного займа через интернет. Чаще всего размер такого займа невелик, а срок его использования не долог.

Чтобы подписать договор и получить деньги, посещать офис микрофинансовой организации не требуется, вся процедура проводится в онлайн-режиме, а выбрать подходящий вариант возможно на DamVBorg. Ниже приведено несколько различий между микрозаймами и банковскими кредитами.

Экономия времени. При получении онлайн-займа деньги перечисляются клиенту в течение десяти-пятнадцати минут.

Минимальное количество документов, требующихся для оформления договора.

Возможность пролонгации срока действия договора.

Лояльность МФО. Они охотно предоставляют займы клиентам, которых не жалуют банковские учреждения: пенсионерам, студентам и лицам, не имеющим официального места работы.

Отсутствие скрытых комиссий.

Распространено мнение, что моментальные онлайн-займы обходятся очень дорого для клиентов. Однако в действительности среди множества предлагаемых МФО вариантов можно найти весьма выгодные. К примеру, некоторые МФО для расширения клиентской базы выдают кредиты новым заемщикам под нулевую процентную ставку. В случае своевременного погашения задолженности клиентом МФО убеждается в его благонадежности и во второй раз предоставляет более крупный микрозаем. Перед тем как брать беспроцентный кредит, следует внимательно ознакомиться с условиями его погашения. Зачастую должнику в случае просрочки начисляются проценты.

Хотя МФО отличаются от банков повышенной лояльностью по отношению к клиентам, все же в некоторых случаях они отказываю заемщикам. Чтобы избежать такого развития ситуации, следует выполнять некоторые простейшие правила:

Нужно проявлять крайнюю внимательность при заполнении анкеты. Как правило, МФО просят клиента предоставить номер телефона его работодателя. Телефоны следует давать реальные, по которым можно дозвониться.

При указании величины своих регулярных доходов следует учитывать, что они должны быть приблизительно в три раза больше размера займа, в противном случае МФО может отклонить заявку.

Не следует сразу запрашивать крупный заем, в особенности при плохой кредитной истории.

Преимущество при выдаче мгновенных онлайн-кредитов отдается владельцам автомашин, недвижимости и другой ценной собственности. Поэтому при ее наличии заемщику желательно указать на этот факт в своей анкете.