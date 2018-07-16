Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 16.07.2018

Трамп обвинил… США в плохих отношениях с Россией

«Expert Online» 2018

Американский лидер Дональд Трамп убеждён, что главная причина плохих отношений его страны с Россией является тупость США и фальсифицированная «охота на ведьм», которую устроил Вашингтон.

Об том президент США написал в своём микроблоге в Twitter накануне встречи с главой РФ Владимиром Путиным, которая в эти минуты начинается в Хельсинки.

При этом он подчеркнул, что российско-американские отношение ещё никогда не были в таком ужасном состоянии.

«И всё это из-за многолетней глупости и тупости со стороны США, а сейчас ещё и из-за фальсифицированной охоты на ведьм!», — отметил Трамп.

Напомним, самолёт российского лидера приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13:00 мск. У трапа самолёта президента РФ встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари.

Сразу после этого Путин направился в президентский дворец на встречу с Дональдом Трампом. В соответствии с графиком, опубликованном на сайте Белого дома, беседа с глазу на глаз перейдёт в совместный ланч, после которого запланирована совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что полиция Хельсинки перекрыла доступ к президентскому дворцу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов финской столицы заблокировали доступ пешеходов на Торговую площадь, на которой находится президентский дворец. Здесь также прекращено автомобильное движение и изменены маршруты паромов, обычно причаливающих к пристани на площади.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    2. Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
      Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
    3. Россия идет в Ливию
      Американская разведка утверждает, что Москва может скоро начать строительство военной базы на востоке этой североафриканской страны