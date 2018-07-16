Трамп обвинил… США в плохих отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп убеждён, что главная причина плохих отношений его страны с Россией является тупость США и фальсифицированная «охота на ведьм», которую устроил Вашингтон.

Об том президент США написал в своём микроблоге в Twitter накануне встречи с главой РФ Владимиром Путиным, которая в эти минуты начинается в Хельсинки.

При этом он подчеркнул, что российско-американские отношение ещё никогда не были в таком ужасном состоянии.

«И всё это из-за многолетней глупости и тупости со стороны США, а сейчас ещё и из-за фальсифицированной охоты на ведьм!», — отметил Трамп.

Напомним, самолёт российского лидера приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13:00 мск. У трапа самолёта президента РФ встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари.

Сразу после этого Путин направился в президентский дворец на встречу с Дональдом Трампом. В соответствии с графиком, опубликованном на сайте Белого дома, беседа с глазу на глаз перейдёт в совместный ланч, после которого запланирована совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что полиция Хельсинки перекрыла доступ к президентскому дворцу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов финской столицы заблокировали доступ пешеходов на Торговую площадь, на которой находится президентский дворец. Здесь также прекращено автомобильное движение и изменены маршруты паромов, обычно причаливающих к пристани на площади.