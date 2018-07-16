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Москва, 16.07.2018

Трамп поздравил Путина с превосходным проведением ЧМ-2018 по футболу

«Expert Online» 2018

В ходе церемонии фотографирования, которая превдваряла встречу тет-а-тет между президентами США и России в Хельсинки, американский лидер Дональд Трамп поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с отличным проведением чемпионата мира по футболу.

По словам главы Белого дома, чемпионат стал одним из лучших за всю в истории футбола, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Трамп напомнил, что в США футбол называют соккером, и добавил, что полностью посмотрел финальный поединок, а также оба полуфинала.

«Это были потрясающие игры, и всё прошло здорово. Поздравляю вас с этим», – резюмировал президент США.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа проходит в эти минуты Хельсинки. В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, лидеры двух стран уже начали встречу один на один. Затем беседа перейдёт в совместный ланч, после чего состоится совместная пресс-конференция.

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