ТВ Украины рассказало о создании «сухопутного коридора России» в Крым

Украинский телеканал «Zik» рассказал о «высадке российского десанта в Азовском море». По мнению СМИ, таким образом, Россия стремится создать «сухопутный коридор в Крым».

«Ситуация является угрожающей не только с точки зрения контроля россиян над Азовским морем, но еще и из-за перспективы высадки десанта на побережье в Донецкой или Запорожской областях для коридора с Донбасса в Крым», - заявляется в сюжете. Журналисты уверены, что в скором времени Украина «может потерять все Азовское море».

В свою очередь участник проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко утверждает, что сейчас каждое украинское судно, направляющееся в Мариуполь или Бердянск, задерживается и обыскивается российскими пограничниками. Он считает, что это ответные меры российской стороны за задержание российского судна «Норд». Клименко отмечает, что время ожидания судов сейчас увеличилось до 88 часов, а раньше составляло два часа.

«Цель – чтобы не было портов в Бердянске и Мариуполе», –считает Клименко.

Он также рассказал, что российские корабли хозяйничают в 20 км от украинского Бердянска. При этом, данные действия полностью находятся в рамках правового поля согласно договору 2003 года между Москвой и Киевом о равноправном использовании акватории Азовского моря.

«Это значит, что и Украина, и Россия могут полностью использовать весь бассейн Азовского моря и свободно передвигаться, но без высадки на противоположный берег. Мы являемся заложниками ситуации и договора», - считает представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Чиновник утверждает, что Украине не чем ответить Москве из-за «преимущества российских сил в акватории» - два украинских корабля против 60 российских, из которых 16 кораблей, 36 катеров, 3 пограничных катера.