В Банке России рассказали о влиянии повышения НДС на инфляцию

В Центробанке рассказали о влиянии повышения НДС на инфляцию в России.

По данным материалам департамента исследований и прогнозирования регулятора, повышение НДС с 18 до 20% может добавить в рост потребительских цен от 0,8–1,25 п.п. (с учетом умеренного вторичного эффекта).

При этом в Банке России подчеркнули, что краткосрочные проинфляционные риски выросли из-за ожидаемого повышения ставки НДС. По мнению экспертов, это может ускорить приближение инфляции в 2018 году к 4%.

Ранее сообщалось, что в Центробанке оценили возможный рост ВВП по итогам 2018 года.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении ставки НДС с 18% до 20 %.

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Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.