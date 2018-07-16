В Хельсинки предпринимаются беспрецедентные меры безопасности в связи со встречей Путина и Трампа

Полиция Хельсинки перекрыла доступ к дворцу, где в 13 00 по московскому времени начнется встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Полиция Хельсинки уже перекрыла доступ пешеходов на Торговую площадь, на которой находится президентский дворец. В районе также остановлено движение общественного транспорта, изменены маршруты паромов, которые обычно причаливают к пристани на площади. Отмечается, что позже в районе будет перекрыто и автомобильное движение.

Напомним, российско-американский саммит, в ходе которого президенты Владимир Путин и Дональд Трамп намерены сверить позиции по ситуации в Сирии и на Украине, продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции. Как ожидается, лидеры двух стран обсудят ряд двусторонних вопросов, а также предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году.