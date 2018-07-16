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Москва, 16.07.2018

В Кремле обеспокоены заявлением США по «Северному потоку — 2»

«Expert Online» 2018

Заявления США по «Северному потоку-2» представляют собой вопиющий пример недобросовестной конкуренции, что вызывает обеспокоенность Москвы, сообщил  пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Недавняя история с заявлениями американской стороны по "Северному потоку-2", по чисто коммерческому проекту, является, наверное, вопиющим примером недобросовестной и нечестной конкуренции»,- рассказал Песков, который подчеркнул, что  в Москве «обеспокоены в связи с такими заявлениями».

По словам Пескова, важно помнить, что газопровод является крупным международным проектам, где задействованы многие акционеры из разных стран.«И конечно, когда угрожают этим акционерам или угрожают России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта, — это вызывает серьезную обеспокоенность», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал слова Трампа об отношении к российскому коллеге Владимиру Путину, как к конкуренту, заявив, что  «конкуренция, это, скорее всего, позитивное явление».

«За счет конкуренции мир развивается. Но, при одном условии, что честная конкуренция – это честная конкуренция в политике, это честная конкуренция в экономике»,- сказал он.

При этом Песков рассказал, что тема «Северного потока-2» не значится в приоритетных для обсуждения на саммите 16 июля.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал «Северный поток-2» потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию и счел проект неприемлем. США неоднократно выступали против газопровода, угрожая применить к компаниям, работающим с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, санкции.

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