В Следственном комитете приступили к проверке деятельности «Натали Турс»

Представители Следственного комитета России побывали в офисе одного из крупнейших отечественных туроператоров «Натали Турс», изъяв часть документации компании.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, СК РФ начал проверку по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств по реализованным турам, передаёт РИА Новости.

При этом Тюрина подчеркнула, что официально об этом пока не объявлено, но сотрудники компании подтвердили РСТ, что ещё в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства.

Она также отметила, что в «Натали Турс» на данный момент остались около 15 сотрудников.

Кроме того, пресс-секретарь РСТ добавила, что в течение текущей недели в Россию из-за границы вернутся все туристы «Натали Турс».

Ранее сообщалось, что в начале июля Владимир Воробьев – генеральный директор туроператора «Натали Турс» – заявил, что компания вынуждена аннулировать туры. По его словам, на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнерами

Наша справка

«Натали Турс» — российская туристическая компания, крупный туроператор. Согласно данным рейтинга «Туринфо», четвёртый по величине туроператор России. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Компания основана в 1992 году. В 2008 году группа стала оператором по Греции (летнее направление) и Доминикане (зимнее направление), в 2009 — по Кубе и Египту, а в 2010 добавилась Австрия.

В настоящее время основные направления деятельности компании — организация туров в такие страны как Испания, Кипр, Таиланд, Андорра, Италия, Турция, ОАЭ, Греция, Куба и др., а также морских круизов.