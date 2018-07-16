В Центробанке оценили рост ВВП России

В Центробанке оценили возможный рост ВВП по итогам 2018 года.

Согласно материалам, которые опубликованы на сайте регулятора, вероятный рост ВВП по итогам года будет ближе к верхней границе официального прогноза Банка России (1,5-2%).

При этом ожидается, что годовая инфляция в нашей стране в июле вернётся на уровень 2,4% с 2,3% в июне.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что что его ведомство прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на уровне 2%.

В свою очередь по данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2018 года вырос на 1,3% в годовом выражении. При этом объём ВВП за первый квартал составил в текущих ценах 22239,4 млрд. рублей.

Наша справка

Валовой внутренний продукт, общепринятое сокращение — ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом. ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть представлен по паритету покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений).