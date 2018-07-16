Завершилась встреча Путина и Трампа в формате «тет-а-тет»

Встреча Путина и Трампа, которая проходила в президентском дворце в Хельсинки в формате «тет-а-тет», завершилась.

Переговоры лидеров России и США длились 2 часа 10 минут. Уже известно, что глава Белого дома назвал беседу с Путиным «очень хорошим началом».

Комментариев российской стороны пока нет.

Как вспоминают журналисты из пула президента РФ, год назад, во время первой личной встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге, супругу президента США Меланью даже просили заглянуть в зал переговоров, чтобы убедить лидеров двух стран завершить затянувшуюся беседу. Однако успехом ее попытки не увенчались.

После встречи «тет-а-тет» должны начаться переговоры уже в расширенном составе, на которые по протоколу встречи отведен 1 час 45 минут.

Напомним, саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.





