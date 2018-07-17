«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы.

При этом российский перевозчик отмечен международной премией Skytrax World Airline Awards сразу в двух престижных номинациях: «Аэрофлот» стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а предлагаемое им бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом впервые названо лучшим в мире, передаёт официальный сайт компании.

Ранее сообщалось, что американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) признала российскую авиакомпанию «Аэрофлот» лучшей в Европе.

Торжественная церемония награждения авиакомпаний, которые объявлены лучшими в своих регионах планеты, состоялась 19 июня 2018 года на конференции APEX Tech в Лос-Анджелесе.

Крупнейшему российскому переводчику была присуждена премия в двух номинациях: «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами».

Наша справка

«Аэрофлот» — российская авиакомпания. Выполняет внутренние и международные рейсы из московского аэропорта Шереметьево.

Одна из старейших авиакомпаний в мире. Ведёт свою историю с 1923 года, являясь полностью государственным предприятием. После распада СССР компания стала полуприватизированной, так как контрольный пакет акций (51 %) находится под контролем государства.

С апреля 2006 года «Аэрофлот» является полноправным членом авиационного альянса «SkyTeam». Также «Аэрофлот» вместе со своими дочерними авиакомпаниями «Россия», «Аврора» и «Победа» образует один из крупнейших в России авиационных холдингов — Группа «Аэрофлот».

В апреле 2016 года «Аэрофлот» удостоился четырёх звезд за качество сервиса по версии авиационной консалтинговой компании Skytrax, впервые среди российских авиакомпаний.

Генеральным директором авиакомпании является Виталий Савельев. Штаб-квартира «Аэрофлота» расположена в Москве. В совете директоров 8 из 11 членов — представители государства.