Американский конгресс заявил о готовности рассмотреть новые антироссийские санкции

Пол Райан – спикер нижней палаты американского конгресса – заявил, что готов изучить вопрос введения новых антироссийских санкций.

По его словам, если комитет по международным делам, или финансовый комитет, или комитет сената по банковским вопросам посчитают, что есть другие санкции, которые США ещё не ввели против России, то он будет более чем счастлив их рассмотреть, передаёт RT со ссылкой на американские СМИ.

При этом он подчеркнул, что наша страна якобы представляет угрозу для США и не разделяет их интересы и ценности.

Райана поддержал уже лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер, который призвал республиканцев принять совместное решение о введение новых ограничительных мер против РФ.