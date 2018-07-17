Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 18.07.2018

Чем хорош франчайзинг и почему выгодно покупать готовый бизнес

«Expert Online» 2018

Основные преимущества франчайзинга от Бизнес маркета

Приобретение бизнеса с использованием франчайзинга имеет целый ряд преимуществ. Данная схема предусматривает покупку индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом права на использование торговой марки и бизнес-модели – франшизы – у франчайзера. В результате покупатель получает возможность вести бизнес по опробованной и доказавшей свою эффективность модели. Ему не требуется тратить значительные финансовые средства на рекламу, так как франчайзер уже позаботился о раскрутке бренда. Помимо этого, франчайзеры оказывают своим партнерам всестороннюю помощь, обучают их, рекомендуют эффективные методы развития бизнеса и дают советы относительно внедрения нововведений. Это позволяет новичкам избежать ошибок и использовать опыт профессионалов. К тому же покупатель франшизы получает возможность вести дела с проверенными контрагентами и поставщиками, а не тратить время и усилия на их самостоятельный поиск. Все это обеспечивает конкурентные преимущества с самого начала развития нового бизнеса.

Основные недостатки франчайзинга

Перед тем как покупать франшизу, надо оценить свои возможности и целесообразность использования данной схемы. Чтобы купить готовый бизнес, нужно располагать достаточным капиталом, поскольку в стоимость франшизы не включены затраты на аренду помещения, приобретение оборудования, выплачиваемую работникам зарплату. Помимо того, следование опробованной модели влечет за собой не только минимизацию рисков, но и отказ от собственных идей из-за необходимости соблюдать введенные франчайзером ограничения на свободу деятельности и установленные им правила. Нередко франчайзеры не разрешают своим партнерам выбирать поставщиков и заставляют их сотрудничать с конкретными контрагентами, даже если те предлагают невыгодные условия. Вдобавок франчайзер может устанавливать ограничения на расторжение договора, к примеру, запрещая открывать новые фирмы в его области деятельности на протяжении определенного периода. Такие меры франчайзерами принимаются для того, чтобы обезопасить себя от превращения бывших партнеров в своих конкурентов. И все же преимущества франчайзинга в большинстве случаев перевешивают его недостатки.

Порядок действий при покупке франшизы на Бизнес маркете

При открытии франшизного бизнеса необходимо первым делом определиться с направлением деятельности и провести оценку возможностей для занятий ею с учетом региональных особенностей. Затем нужно выбрать франчайзера из каталога франшиз. Хотя при принятии данного решения важную роль играют собственные предпочтения, связанные с товарами или услугами той или иной фирмы, все же необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

  • содержание франчайзингового пакета;
  • поставка сырья и готовых изделий;
  • история фирмы и торговой марки;
  • установленные правообладателем правила и введенные им ограничения в деятельности;
  • количество франшизных фирм и продолжительность их деятельности;
  • объем требуемых капиталовложений во франшизные фирмы;
  • условия покупки франшизы и выплат;
  • обучение и помощь от франчайзера;
  • условия расторжения договора.

Чтобы детально ознакомиться с преимуществами и сложностями в сотрудничестве с франчайзером, нужно пообщаться с его существующими франчайзинговыми партнерами. Кроме того, необходимо изучить его документы, уточнить возможности использования товарного знака. При рассмотрении договора франчайзинга лучше всего воспользоваться помощью юриста. В нем должны быть четко прописаны следующие пункты:

  • Предмет договора.
  • Срок действия договора (при отсутствии данного пункта в договоре он действует в течение пяти лет). Данный документ не может действовать дольше, чем предоставленное франчайзером право на товарный знак.
  • Полный список прав и обязанностей партнеров и система поддержки, оказываемой франчайзером.
  • Способ перечисления платежей франчайзеру (это могут разовые или периодические платежи, наценки на оптовую цену предоставляемой франчайзером продукции для перепродажи, отчисления от выручки, сочетание нескольких перечисленных способов).
  • Ограничения по договору (правообладатель может возлагать на партнера обязанность продавать товары или услуги по определенным им ценам, а также запрещать продажу этих товаров или предоставление услуг на определенных территориях).
  • Условия расторжения договора (этому пункту нужно уделить повышенное внимание, поскольку они могут быть абсолютно невыгодными).

Подписанный франчайзинговый договор должен быть обязательно зарегистрирован в Роспатенте. При покупке франшизы нужно позаботиться о том, чтобы в договоре было предусмотрено условие об исключительном праве на ведение деятельности на определенной территории – это позволит избежать конкуренции с фирмой, работающей под той же торговой маркой.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара приготовился к мощному рывку
      Курс доллара приготовился к мощному рывку
    2. Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
      Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
    3. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России