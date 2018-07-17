Чем хорош франчайзинг и почему выгодно покупать готовый бизнес

Основные преимущества франчайзинга от Бизнес маркета

Приобретение бизнеса с использованием франчайзинга имеет целый ряд преимуществ. Данная схема предусматривает покупку индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом права на использование торговой марки и бизнес-модели – франшизы – у франчайзера. В результате покупатель получает возможность вести бизнес по опробованной и доказавшей свою эффективность модели. Ему не требуется тратить значительные финансовые средства на рекламу, так как франчайзер уже позаботился о раскрутке бренда. Помимо этого, франчайзеры оказывают своим партнерам всестороннюю помощь, обучают их, рекомендуют эффективные методы развития бизнеса и дают советы относительно внедрения нововведений. Это позволяет новичкам избежать ошибок и использовать опыт профессионалов. К тому же покупатель франшизы получает возможность вести дела с проверенными контрагентами и поставщиками, а не тратить время и усилия на их самостоятельный поиск. Все это обеспечивает конкурентные преимущества с самого начала развития нового бизнеса.

Основные недостатки франчайзинга

Перед тем как покупать франшизу, надо оценить свои возможности и целесообразность использования данной схемы. Чтобы купить готовый бизнес, нужно располагать достаточным капиталом, поскольку в стоимость франшизы не включены затраты на аренду помещения, приобретение оборудования, выплачиваемую работникам зарплату. Помимо того, следование опробованной модели влечет за собой не только минимизацию рисков, но и отказ от собственных идей из-за необходимости соблюдать введенные франчайзером ограничения на свободу деятельности и установленные им правила. Нередко франчайзеры не разрешают своим партнерам выбирать поставщиков и заставляют их сотрудничать с конкретными контрагентами, даже если те предлагают невыгодные условия. Вдобавок франчайзер может устанавливать ограничения на расторжение договора, к примеру, запрещая открывать новые фирмы в его области деятельности на протяжении определенного периода. Такие меры франчайзерами принимаются для того, чтобы обезопасить себя от превращения бывших партнеров в своих конкурентов. И все же преимущества франчайзинга в большинстве случаев перевешивают его недостатки.

Порядок действий при покупке франшизы на Бизнес маркете

При открытии франшизного бизнеса необходимо первым делом определиться с направлением деятельности и провести оценку возможностей для занятий ею с учетом региональных особенностей. Затем нужно выбрать франчайзера из каталога франшиз. Хотя при принятии данного решения важную роль играют собственные предпочтения, связанные с товарами или услугами той или иной фирмы, все же необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

содержание франчайзингового пакета;

поставка сырья и готовых изделий;

история фирмы и торговой марки;

установленные правообладателем правила и введенные им ограничения в деятельности;

количество франшизных фирм и продолжительность их деятельности;

объем требуемых капиталовложений во франшизные фирмы;

условия покупки франшизы и выплат;

обучение и помощь от франчайзера;

условия расторжения договора.

Чтобы детально ознакомиться с преимуществами и сложностями в сотрудничестве с франчайзером, нужно пообщаться с его существующими франчайзинговыми партнерами. Кроме того, необходимо изучить его документы, уточнить возможности использования товарного знака. При рассмотрении договора франчайзинга лучше всего воспользоваться помощью юриста. В нем должны быть четко прописаны следующие пункты:

Предмет договора.

Срок действия договора (при отсутствии данного пункта в договоре он действует в течение пяти лет). Данный документ не может действовать дольше, чем предоставленное франчайзером право на товарный знак.

Полный список прав и обязанностей партнеров и система поддержки, оказываемой франчайзером.

Способ перечисления платежей франчайзеру (это могут разовые или периодические платежи, наценки на оптовую цену предоставляемой франчайзером продукции для перепродажи, отчисления от выручки, сочетание нескольких перечисленных способов).

Ограничения по договору (правообладатель может возлагать на партнера обязанность продавать товары или услуги по определенным им ценам, а также запрещать продажу этих товаров или предоставление услуг на определенных территориях).

Условия расторжения договора (этому пункту нужно уделить повышенное внимание, поскольку они могут быть абсолютно невыгодными).

Подписанный франчайзинговый договор должен быть обязательно зарегистрирован в Роспатенте. При покупке франшизы нужно позаботиться о том, чтобы в договоре было предусмотрено условие об исключительном праве на ведение деятельности на определенной территории – это позволит избежать конкуренции с фирмой, работающей под той же торговой маркой.