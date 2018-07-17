Чем хорош франчайзинг и почему выгодно покупать готовый бизнес

Основные преимущества франчайзинга от Бизнес маркета
Приобретение бизнеса с использованием франчайзинга имеет целый ряд преимуществ. Данная схема предусматривает покупку индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом права на использование торговой марки и бизнес-модели – франшизы – у франчайзера. В результате покупатель получает возможность вести бизнес по опробованной и доказавшей свою эффективность модели. Ему не требуется тратить значительные финансовые средства на рекламу, так как франчайзер уже позаботился о раскрутке бренда. Помимо этого, франчайзеры оказывают своим партнерам всестороннюю помощь, обучают их, рекомендуют эффективные методы развития бизнеса и дают советы относительно внедрения нововведений. Это позволяет новичкам избежать ошибок и использовать опыт профессионалов. К тому же покупатель франшизы получает возможность вести дела с проверенными контрагентами и поставщиками, а не тратить время и усилия на их самостоятельный поиск. Все это обеспечивает конкурентные преимущества с самого начала развития нового бизнеса.
Основные недостатки франчайзинга
Перед тем как покупать франшизу, надо оценить свои возможности и целесообразность использования данной схемы. Чтобы купить готовый бизнес, нужно располагать достаточным капиталом, поскольку в стоимость франшизы не включены затраты на аренду помещения, приобретение оборудования, выплачиваемую работникам зарплату. Помимо того, следование опробованной модели влечет за собой не только минимизацию рисков, но и отказ от собственных идей из-за необходимости соблюдать введенные франчайзером ограничения на свободу деятельности и установленные им правила. Нередко франчайзеры не разрешают своим партнерам выбирать поставщиков и заставляют их сотрудничать с конкретными контрагентами, даже если те предлагают невыгодные условия. Вдобавок франчайзер может устанавливать ограничения на расторжение договора, к примеру, запрещая открывать новые фирмы в его области деятельности на протяжении определенного периода. Такие меры франчайзерами принимаются для того, чтобы обезопасить себя от превращения бывших партнеров в своих конкурентов. И все же преимущества франчайзинга в большинстве случаев перевешивают его недостатки.
Порядок действий при покупке франшизы на Бизнес маркете
При открытии франшизного бизнеса необходимо первым делом определиться с направлением деятельности и провести оценку возможностей для занятий ею с учетом региональных особенностей. Затем нужно выбрать франчайзера из каталога франшиз. Хотя при принятии данного решения важную роль играют собственные предпочтения, связанные с товарами или услугами той или иной фирмы, все же необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
- содержание франчайзингового пакета;
- поставка сырья и готовых изделий;
- история фирмы и торговой марки;
- установленные правообладателем правила и введенные им ограничения в деятельности;
- количество франшизных фирм и продолжительность их деятельности;
- объем требуемых капиталовложений во франшизные фирмы;
- условия покупки франшизы и выплат;
- обучение и помощь от франчайзера;
- условия расторжения договора.
Чтобы детально ознакомиться с преимуществами и сложностями в сотрудничестве с франчайзером, нужно пообщаться с его существующими франчайзинговыми партнерами. Кроме того, необходимо изучить его документы, уточнить возможности использования товарного знака. При рассмотрении договора франчайзинга лучше всего воспользоваться помощью юриста. В нем должны быть четко прописаны следующие пункты:
- Предмет договора.
- Срок действия договора (при отсутствии данного пункта в договоре он действует в течение пяти лет). Данный документ не может действовать дольше, чем предоставленное франчайзером право на товарный знак.
- Полный список прав и обязанностей партнеров и система поддержки, оказываемой франчайзером.
- Способ перечисления платежей франчайзеру (это могут разовые или периодические платежи, наценки на оптовую цену предоставляемой франчайзером продукции для перепродажи, отчисления от выручки, сочетание нескольких перечисленных способов).
- Ограничения по договору (правообладатель может возлагать на партнера обязанность продавать товары или услуги по определенным им ценам, а также запрещать продажу этих товаров или предоставление услуг на определенных территориях).
- Условия расторжения договора (этому пункту нужно уделить повышенное внимание, поскольку они могут быть абсолютно невыгодными).
Подписанный франчайзинговый договор должен быть обязательно зарегистрирован в Роспатенте. При покупке франшизы нужно позаботиться о том, чтобы в договоре было предусмотрено условие об исключительном праве на ведение деятельности на определенной территории – это позволит избежать конкуренции с фирмой, работающей под той же торговой маркой.