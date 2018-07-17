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Москва, 17.07.2018

Китай перебрасывает в Россию стратегические бомбардировщики

«Expert Online» 2018
  • Китай перебрасывает в Россию стратегические бомбардировщики
Zuma\TASS

Народно-освободительная армия Китая направит в РФ истребители и бомбардировщики военно-воздушных сил страны для участия в Армейских международных играх–2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении ВВС КНР.

Армейские международные игры-2018 стартуют 28 июля на территории семи государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России. 

Китайские ВВС примут участие в соревнованиях летных экипажей "Авиадартс" и в состязаниях подразделений ВДВ "Десантный взвод". В играх примут участие китайские истребители J-10A, истребители-бомбардировщики JH-7A, транспортные самолеты ИЛ-76 и Y-9, а также бомбардировщики H-6K. При этом транспортник Y-9 и бомбардировщики H-6K впервые примут участие в международных военных играх за границей.

Как отметили в китайских ВВС, участие в международных военных играх является крайне эффективным и практичным способом для того, чтобы в значительной мере повысить уровень боеспособности ВВС страны, необходимой для защиты территориальной целостности и суверенитета Китая.енных соревнованиях», - отмечают в министерстве обороны Китая.

«Впервые бомбардировщики H-6K отправились за границу для участия в военных соревнованиях», - также отметили в министерстве обороны Китая.

H-6K - основной стратегический бомбардировщик китайской армии, лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Выпускался на Сианьском авиазаводе. Является носителем ядерного оружия. Может нести на борту крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.

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