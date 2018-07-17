Депутаты приняли закон об авансовых налоговых платежах физических лиц

Депутаты нижней палаты российского приняли в третьем, окончательном чтении правительственный закон, предусматривающий уплату земельного налога, налога на имущество физических лиц и транспортного налога авансом.

Согласно документу, специальными авансовыми взносами предлагается считать денежные средства, добровольно перечисляемые физическими лицами в бюджет государства в счёт предстоящих платежей, передаёт агентство «Интерфакс».

В законе, который вступит в силу с 1 января 2019 года, также прописывается возможность уплаты физическими лицами налогов в наличной или безналичной форме через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Здесь предлагается установить, что обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком со дня внесения физическим лицом средств в МФЦ.

Напомним, что сейчас физические лица могут уплачивать налоги только через банки, кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи.