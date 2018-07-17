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Москва, 17.07.2018

Эксперт 400 анкета участника

«Expert Online» 2018

Медиахолдинг «Эксперт» приступил к подготовке ежегодных ведущих аналитических проектов – рейтинга крупнейших компаний России «Эксперт 400» и рейтинга компаний-крупнейших экспортеров России «Российский экспорт 200».

Проекты направлены на выявление крупнейших игроков развития российской экономики, в том числе на международной арене, анализ роли и структуры крупного бизнеса страны, основных тенденций его развития. Рейтинги «Эксперт 400» и «Российский экспорт 200» — это наиболее репрезентативные списки ведущих компаний и крупнейших экспортеров России. Рейтинги способствуют повышению прозрачности российской экономики и тем самым содействуют ее активизации, установлению партнерских отношений, притоку инвестиций.

Предлагаем Вашей компании принять бесплатное участие в проектах, заполнив электронную анкету [1][2][3]. Участвуя в проекте, вы поможете нам избежать неточностей и ошибок в данных о Вашей компании, которые мы получим из открытых источников.

Данные принимаются до 5 сентября 2018 года на эл. адрес expert400@acexpert.ru

Итоги рейтинга «Эксперт 400» будут опубликованы в журнале «Эксперт» 22 октября 2018 года, рейтинга «Российской экспорт 200» – 24 сентября 2018 года.

Контакты:

Сергей Заякин («Эксперт 400»)
Могильникова Алиса («Российский экспорт 200»)
Тел.: 8-800-222-40-01, (343) 345-03-78 (42), е-mail: expert400@acexpert.ru

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