Германия имеет право участвовать в проекте "Северный поток — 2", заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Однако, уточнил он, сложности у немцев в этом вопросе связаны с тем, что страна является членом НАТО. Также, передает РИА Новости слова американского президента, Штаты продолжат конкурировать с проектом трубопровода "Северный поток — 2" с помощью поставок сжиженного природного газа.

"Она (Канцлер Германии Ангела Меркель) выплачивает России миллиарды долларов. Но это их выбор — Германии. Это их выбор. Но это сложно (строить "Северный поток" — ред.) будучи членом НАТО", — сказал он, отвечая на вопрос издания об отношении к решению Германии строить "Северный поток — 2" с российским "Газпромом". В понедельник в Хельсинки состоялся двусторонний саммит США-РФ, на котором Владимир Пути и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения, в том числе газовые поставки. Российский президент в ходе встречи заверил своего американского коллегу в том, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода "Северного потока — 2", а также продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском суде.

Заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США намерены конкурировать с проектом "Северный поток-2", а также признание права Германии участвовать в строительстве, можно считать косвенным свидетельством достижения компромиссного решения по данному вопросу, полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. США, скорее всего, не будут вводить санкции против компаний, задействованных в проекте "Северный поток-2".

В 2017 году, напоминает эксперт, Штатам удалось нарастить добычу газа до 733 млрд куб. м и сохранить мировое лидерство по объемам производства топлива. Кроме того, в настоящее время США наращивают свои возможности по экспорту газа. До конца 2019 года страна планирует нарастить мощности по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) до почти 99 млрд куб. м в год. К слову, "Газпром" в 2017 году поставил в дальнее зарубежье почти 194 млрд куб. м, и 53,4 млрд куб. м - из них в Германию.

Преимуществ у трубопроводного газа больше, так как мощности по приему СПГ в Европе ограничены. Кроме того, себестоимость американского газа с учетом затрат по сжижению-разжижению и доставки танкерами на большое расстояние может быть выше. Но американский газ вполне может быть удобен и востребован в периоды пикового спроса, например, в холодные зимы, считает Анастасия Соснова.

Несмотря на заявления Трампа история с «Северным потоком 2» далека от завершения, указывает, в свою очередь, Галина Бельтюкова, заместитель главы отдела по связям с правительственными организациями Grayling. Это очень удобная тема для давления на Россию при ухудшении отношений, что по-прежнему вполне вероятно, и на европейских партнеров. Для США противодействие Северному потоку 2 – это вопрос утверждения геополитического доминирования в условиях повышения самостоятельности ЕС и торгово-экономический вопрос (поставки собственного газа).

Поэтому, считает эксперт, представляется маловероятным, что США откажутся от своей позиции ради налаживания отношений с Россией или смягчения отношений с Европой. Скорее тема будет просто отложена до следующего удобного момента. И противоречивость публичных заявлений Трампа слишком хорошо известна, чтобы опираться на них при прогнозировании американской политики. Кроме того, нельзя забывать, что против строительства трубопровода выступает Дания. Хотя полностью заблокировать решение у нее вряд ли удастся (максимум изменение маршрута), это дополнительный фактор противоречий, который может быть использован противниками проекта.

Учитывая, что еще до встречи в Хельсинки "Северный поток 2" получил почти все правительственные разрешения кроме Дании, США уже не могут никак воздействовать на дальнейший старт трубопровода, можно сказать, что своим заявлением Трамп признал жизнеспособность проекта, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но при этом президент США напомнил европейцам, что они стали приверженцами противоречивой политики и поддерживают своим согласием экономику России. По мнению Трампа, будучи членом НАТО, спонсировать Россию "трубопроводными долларами", мягко говоря, противоестественно.

С другой стороны, встреча с Путиным тет-а-тет дала понять деловому сообществу что отношения между США и РФ небезнадёжны, а наоборот, могут перейти в стадию активной конкуренции, в том числе и в борьбе за европейский энергорынок. Трамп так и сказал, что США не откажутся от идеи заполонить своим СПГ европейский рынок, что в теории с одной стороны возможно, только если цена на такой газ будет сопоставима с трубопроводным.

Но пока, указывает Илья Жарский, стоимость доставки СПГ по океану, а также необходимость строительства дополнительной инфраструктуры по его приемке и подговке для дальнейшего использования пока несопоставимо обходится Европе гораздо дороже, чем газ из соседней России. Кроме того, ЕС не раз заявляла об открытости своего рынка и о желании сделать его как можно более разнообразным с точки зрения ценового предложения. По оценке аналитика, доля Газпрома, учитывая старт альтернативных газопроводов из каспийского региона в частности ТАНАПа, даже при открытии "Северного потока 2", вряд ли перешагнет критическую черту 35%. Россия при этом и так понимает что вторая ветка, скорее всего, будет недозагружена, но этот риск оправдан за счет гарантий со стороны европейских потребителей и пиковых периодов спроса в холодный период времени.