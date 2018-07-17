Группа Rolls Royce представила концепт летающего такси

Промышленная группа Rolls Royce представила на авиасалоне в британском Фарнборо проект летающего такси.

Согласно заявлению компании, летающий аппарат сможет перевозить 4-5 человек на расстояние до 800 км со скоростью до 400 км в час, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом отмечается, что у летающего такси будет шесть пропеллеров, четыре из которых могут убираться в крыло для снижения шума, и возможность вертикального взлёта и посадки.

Ожидается, что первый прототип нового летательного аппарата может появиться уже в начале следующего десятилетия.

Наша справка

Rolls Royce является производителем авиадвигателей, в том числе для Airbus и Boeing, и не имеет отношения к производителю автомобилей класса «люкс» Rolls Royce, который принадлежит германской BMW.

Концепт был представлен в рамках авиасалона в Фарнборо, который проходит каждые два года.