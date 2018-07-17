Тегеран надеется защитить нефтяную отрасль при помощи азиатских покупателей и, в первую очередь, китайцев.

Вашингтон требует, чтобы никто не покупал иранскую нефть, и угрожает ослушникам жесткими санкциями. Судьба иранской «нефтянки» будет во многом зависеть от поведения крупнейших клиентов: Китая, Японии, Индии и Южной Кореи. Токио, Дели и Сеул уже начали снижать закупки черного золота у Тегерана с тем, чтобы к началу ноября, дате вступления в силу американских санкций против ИРИ, полностью от нее отказаться.

Что же касается Китая, то на него в Тегеране возлагают главные надежды. Однако и с Пекином не все так просто, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, находясь в фактическом состоянии торговой войны с США, он может себе позволить не обращать внимание на реакцию Белого дома на торговые и иные связи с Ираном. С другой, китайцы «воевать» с американцами не хотят. Не исключено, что для достижения компромисса, во избежание дальнейшего обострения торговых отношений с США, Пекин может пойти на уступки и, например, «сдать» Иран с его нефтью, одним из главных источников наполнения иранского бюджета.

«Если Китай продолжит покупать иранскую нефть, мы сможем бороться с США,- приводят Financial Times (FT) комментарий одного из иранских аналитиков, попросившего по понятным причинам не называть его имя.- Китай – единственная страна, которая может сказать американцам: «Отвалите!»

На долю КНР, Индии, Японии и Южной Кореи приходятся почти две трети (ок. 65%) экспорта иранской нефти, составившего в мае, по данным консалтинговой компании Kpler, 2,7 млн баррелей в день. Иранскую нефть также покупают в Европе, Турция и весь Ближний Восток. Иранское новостное агентство Mehr сообщило в июле, что, по прогнозам нефтяной компании, объем экспорта нефти из ИРИ сократится на полмиллиона баррелей в день. Чиновники, правда, в приватных беседах, ожидают падения нефтяного экспорта не менее чем на 1 млн бар./ сутки, а некоторые наиболее пессимистически настроенные нефтяные аналитики прогнозируют даже обвал более чем на 2 млн.

Пока в Пекине в отличие от соседей никаких признаков смены отношения к иранской нефти не наблюдается.

«Односторонние санкции против Ирана должны быть отменены,- заявил на брифинге представитель МИД КНР,- потому что они носят контрпродуктивный характер».

Надеясь на Поднебесную, в Тегеране тем не менее прорабатывают самые разные способы борьбы с американскими санкциями, начиная от таких радикальных, как закрытие Ормузского пролива, по которому идут танкеры с арабской нефтью, и заканчивая вполне «рыночными» - к примеру, разрешением частным компаниям продавать нефть за границу.

В Иране также надеются на общественное мнение в западных странах и, в первую очередь, в Америке, населению которых, конечно же, не нравится рост цен на бензин, в немалой степени объясняемый американскими санкциями против Ирана.

В ИРИ очень надеются, по словам Хуссейна Каземпура Ардебили, представителя этой страны в ОПЕК, и на то, что Саудовская Аравия и другие производители нефти не сумеют компенсировать исчезновение с рынка больших объемов иранской нефти.

«Им придется стать заложниками производственных мощностей Саудовской Аравии и России,- предупредил Ардебили.- Между тем, сделать они могут не так уж и много».

Россия, кстати, хотя и не покупает у Тегерана нефть, может сыграть важную роль в разворачивающихся событиях. Например, Москва выдвинула идею обмена иранской нефти на продовольствие и товары первой необходимости по примеру иракской сделки. К тому же, по словам высокопоставленных иранских чиновников, Россия готова вложить в нефтегазовый сектор иранской промышленности до 50 млрд долларов.

Когда администрация Барака Обамы ввела против Ирана в 2012 году санкции, страна погрузилась в глубокую рецессию. Выйти из нее удалось лишь в 2016 г., после подписания соглашения по ядерной программе Ирана. Сейчас уже тоже начинают появляться первые признаки надвигающихся неприятностей. Например, угроза введения санкций спровоцировала в этом году девальвацию риала на 50%.

«США объявили нам экономическую войну,- объявил вице-президент Эсхаг Джахангири.- Поэтому мы планируем отправлять на экспорт максимальные объемы нефти».

Эффект от антииранских санкций почувствует не только Иран, но и покупатели нефти из Ирана. Не удивительно, что многие просят у Вашингтона исключений для компаний их стран, чтобы они могли продолжить вести бизнес с Тегераном, но при этом не попали под действие американских санкций. В Белом доме, хотя и не исключают возможности таких исключений, пока всем просителям отказывают.